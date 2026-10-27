La presidenta de la República, Keiko Fujimori, saludó la decisión de las mesas directivas del Senado y la Cámara de Diputados de devolver S/270 millones al Poder Ejecutivo, recursos que serán destinados a atender las principales necesidades del país.

A través de una publicación en su cuenta de X, la mandataria destacó la medida en el contexto de la emergencia por el Fenómeno El Niño y las acciones contra la inseguridad ciudadana.

“ Saludo a las Mesas Directivas de las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la República por esta importante decisión, en un contexto de emergencia ante el fenómeno El Niño y de lucha frontal contra la criminalidad. Estos recursos serán destinados a atender las principales prioridades del país ”, escribió Fujimori.

Saludo a las Mesas Directivas de las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la República por esta importante decisión, en un contexto de emergencia ante el fenómeno El Niño y de lucha frontal contra la criminalidad. Estos recursos serán destinados a atender las principales prioridades del país. — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) October 27, 2026

El pronunciamiento se produce luego de que el presidente del Senado, Miguel Torres y de la Cámara de Diputados, Oscar Reto, anunciaran que el Congreso bicameral devolverá S/270 millones al Ejecutivo, como parte de los aproximadamente S/303 millones ahorrados durante los primeros 90 días de gestión de ambas mesas directivas.

Según explicó Torres, S/33,6 millones de esos recursos ya fueron transferidos para atender la emergencia por el Fenómeno El Niño, mientras que el monto restante será puesto a disposición del Gobierno para financiar prioridades urgentes.