Keiko Fujimori afirmó que el Gobierno continuará las acciones contra las organizaciones criminales y destacó las intervenciones realizadas en cuatro penales. Foto: Presidencia.
Keiko Fujimori afirmó que el Gobierno continuará las acciones contra las organizaciones criminales y destacó las intervenciones realizadas en cuatro penales. Foto: Presidencia.
Por Redacción EC

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, saludó la decisión de las mesas directivas del Senado y la Cámara de Diputados de devolver S/270 millones al Poder Ejecutivo, recursos que serán destinados a atender las principales necesidades del país.

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