La presidenta Keiko Fujimori realizará una visita de Estado al emperador de Japón, Naruhito, y sostendrá una reunión cumbre con la primera ministra de ese país, Sanae Takaichi, este viernes 20 de noviembre, en el marco de su visita oficial a Tokio.

La mandataria arribó al aeropuerto internacional de Haneda, en Tokio, este jueves, procedente de Shenzhen, China. En esa ciudad participó en la Semana de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Japón destacó la visita de Fujimori y recordó que el Perú fue el primer país de América Latina con el que Japón estableció relaciones diplomáticas, en 1873.

“Nos complace dar la bienvenida a su excelencia, la señora Keiko Sofía Fujimori Higuchi, presidenta del Perú, quien visita Japón del 19 al 20 de noviembre. El Perú, nuestro primer socio diplomático en América Latina desde 1873, comparte más de 150 años de relaciones cimentadas por la comunidad nikkei (inmigrantes japoneses y sus descendientes)”, señaló la institución en su cuenta oficial en X.

We are delighted to welcome H.E. Ms. Keiko Sofía Fujimori Higuchi, President of Peru, visiting Japan from Nov. 19 to 20. Peru, our first Latin American diplomatic partner since 1873, shares more than 150 years of relations bridged by the Nikkei (Japanese immigrants and descendants) community. https://t.co/LO7IMbpRWX — MOFA of Japan (@MofaJapan_en) November 18, 2026

La cancillería japonesa también confirmó, mediante su página web oficial, que el emperador Naruhito recibirá a Fujimori durante su permanencia en Tokio. No precisó la hora en que se desarrollará este encuentro.

La reunión con la primera ministra Sanae Takaichi está programada para las 14:00 horas del viernes (medianoche en Perú). Se trata de uno de los principales compromisos políticos de la agenda de Fujimori en Japón.

Más reuniones

Además de los encuentros con el emperador y la primera ministra, la presidenta tiene previsto reunirse con la gobernadora de Tokio, Yuriko Koike; el senador Muneo Suzuki; y los diputados Yasutoshi Nishimura y Yuko Obuchi.

Fujimori tiene previsto partir del aeropuerto internacional de Haneda el viernes a las 22:55 horas. Su llegada a Lima está programada para el sábado.

Encuentro con Sheinbaum

Durante su permanencia en Shenzhen, Fujimori también sostuvo un diálogo con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en el marco de la 33 Cumbre de Líderes de APEC. El encuentro tuvo particular relevancia por el reciente proceso de restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países, suspendidas desde noviembre del 2025.

De acuerdo con la información difundida por la Presidencia, ambas mandatarias coincidieron en saludar la reanudación de los vínculos diplomáticos y expresaron su disposición a impulsar una nueva etapa en la relación bilateral. Esto luego de permanecer suspendidas desde noviembre del 2025.

Aquella vez, el Perú anunció la ruptura de las relaciones luego de que México concediera asilo diplomático a la exprimera ministra a Betssy Chávez.

Chávez se había refugiado en la Embajada de México en Lima para evitar cumplir más de 11 años de prisión por su participación en el golpe de Estado que dio Castillo en diciembre del 2022.

Durante el encuentro en Shenzhen, Fujimori planteó a Sheinbaum la necesidad de trabajar conjuntamente para asegurar el traspaso de la Presidencia Pro Tempore de la Alianza del Pacífico, que será asumida por el Perú.