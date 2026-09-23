La mandataria Keiko Fujimori participó en la recepción ofrecida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como parte de sus actividades desarrolladas en Nueva York. (Foto: Presidencia)
La mandataria Keiko Fujimori participó en la recepción ofrecida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como parte de sus actividades desarrolladas en Nueva York. (Foto: Presidencia)
Por Redacción EC

La presidenta Keiko Fujimori sostendrá este miércoles 23 de setiembre una reunión bilateral con el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, en la sede de este organismo internacional.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.