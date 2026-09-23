La presidenta Keiko Fujimori sostendrá este miércoles 23 de setiembre una reunión bilateral con el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, en la sede de este organismo internacional.

Según informó la Presidencia de la República, en la reunión se abordarán asuntos de especial interés nacional, incluidos el fortalecimiento de la cooperación en gestión del riesgo de desastres y preparación frente al Fenómeno El Niño 2026-2027.

También se verán otros temas de la agenda común, como la lucha contra la delincuencia organizada transnacional y la cooperación en materia migratoria.

Posteriormente, Fujimori Higuchi tendrá una reunión con la reina Máxima de los Países Bajos, en su calidad de asesora especial del secretario general de las Naciones Unidas para la Salud Financiera.

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La mandataria, acompañada del canciller Carlos Espá y del ministro de Ambiente, Vladimiro Huaroc, inició su jornada participando en el encuentro organizado por Rainforest Alliance, denominado “Invirtiendo en el Perú del Futuro: Sostenibilidad, Competitividad y Liderazgo Climático Global a través de sus Comunidades Campesinas e Indígenas”.

“Este espacio busca explorar mecanismos concretos de financiamiento e inversión para fortalecer la competitividad sostenible del país, mediante iniciativas vinculadas a los servicios ambientales, la agricultura sostenible y el desarrollo productivo de comunidades campesinas e indígenas”, indicó la Presidencia.

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Posteriormente, Keiko Fujimori sostendrá una reunión bilateral con su homólogo de Finlandia, Alexander Stubb, y participará en un encuentro organizado por el Adam Smith Center for Economic Freedom de Florida International University (FIU) y el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI).

Esta actividad reunirá a aproximadamente 80 empresarios iberoamericanos y estará orientada a promover las oportunidades de inversión en el Perú y fortalecer el diálogo de alto nivel con representantes de los principales grupos empresariales reunidos en Nueva York.

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Cabe señalar que, en la víspera, la jefa de Estado participó en la recepción ofrecida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como parte de sus actividades desarrolladas en Nueva York.