La mandataria Keiko Fujimori recibió la tarde de este martes 15 de setiembre en Palacio de Gobierno al expresidente del Gobierno de España José María Aznar, con quien abordó diversos aspectos vinculados a la relación bilateral y promoción de inversiones entre Perú y España.
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