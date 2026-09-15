La mandataria Keiko Fujimori recibió la tarde de este martes 15 de setiembre en Palacio de Gobierno al expresidente del Gobierno de España José María Aznar, con quien abordó diversos aspectos vinculados a la relación bilateral y promoción de inversiones entre Perú y España.

Durante el encuentro con el exmandatario español, quien también preside la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), se destacaron los lazos de amistad y cooperación entre ambos países.

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Asimismo, dialogaron sobre la necesidad de continuar fortaleciendo los vínculos en materia económica y comercial, según informó la Presidencia de la República en una nota de prensa.

La mandataria Keiko Fujimori y el expresidente del gobierno español José María Aznar. (Foto: Presidencia) / LINO CHIPANA

Fujimori explicó al exmandatario español los principales ejes de su gobierno, enfocados en fortalecer la seguridad ciudadana, mitigar los efectos del Fenómeno El Niño, destrabar proyectos de inversión e impulsar obras en temas claves como agua, saneamiento, entre otros.

Además, dialogaron sobre la posible participación de Keiko Fujimori en la XXX Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno que se celebrará en la ciudad de Madrid, los días 4 y 5 de noviembre de este año.

La cita con Aznar se produce casi una semana después de que la mandataria se reuniera en Palacio de Gobierno con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.