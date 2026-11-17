La presidenta Keiko Fujimori continuará este miércoles 18 de noviembre con su agenda de actividades en China. Tiene programadas reuniones con mandatarios y altos representantes de distintos países, entre ellas un encuentro con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, previsto para las 18:30 horas (05:30 a.m. en Perú) en la ciudad de Shenzhen.

La reunión con Sheinbaum sería uno de los encuentros de mayor relevancia política de la jornada, debido al contexto de las relaciones diplomáticas entre Perú y México, que fueron restablecidas en agosto pasado. Esto luego de permanecer suspendidas desde noviembre del 2025.

Aquella vez, el Perú anunció la ruptura de las relaciones luego de que México concediera asilo diplomático a la exprimera ministra a Betssy Chávez.

Chávez se había refugiado en la Embajada de México en Lima para evitar cumplir más de 11 años de prisión por su participación en el golpe de Estado que dio Castillo en diciembre del 2022.

Reuniones bilaterales

De acuerdo con la agenda que la mandataria compartió en su cuenta de X el sábado pasado, sus actividades comenzarán a las 9:30 horas con una reunión bilateral con el presidente de Vietnam, To Lam.

Luego, a las 10:30 horas, tiene previsto visitar el Centro de Comando de Servicio y Administración Gubernamental de Shenzhen. Y a las 12:00 horas, sostendrá una reunión bilateral con el sultán de Brunéi, Hassanal Bolkiah.

La agenda también consigna un almuerzo a las 14:00 horas con el presidente de Chile, Antonio Kast.

A las 15:30 horas, la mandataria participará en una reunión con representantes de Comex Perú y de la US-APEC Business Coalition.

A las 17:00 horas, Fujimori tiene programada una reunión bilateral con el primer ministro de Singapur, Lawrence Wong.

A las 19:00 horas participará en una cena de bienvenida de Líderes Económicos de APEC.

Cita con Xi Jinping

La jefa del Estado se reunió con el presidente de China, Xi Jinping, este martes en Shenzhen. Tras el encuentro, destacó que China donará US$ 22.5 millones en recursos y maquinaria destinados a contribuir a los esfuerzos frente al fenómeno El Niño.

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“Agradezco al presidente de China, Xi Jinping, por su invitación y cordial recibimiento y, especialmente, por el valioso apoyo de 22,5 millones de dólares, entre recursos y maquinaria, que contribuirá a nuestros esfuerzos frente al fenómeno El Niño”, escribió en su cuenta oficial en X.

Además, sostuvo que la reunión permitirá fortalecer los vínculos entre ambos países y ampliar los espacios de cooperación bilateral.

“Nuestra reunión permite fortalecer la relación entre el Perú y China, ampliar la cooperación en tecnología e infraestructura, abrir nuevos mercados y promover inversiones en un entorno de estabilidad que generen más oportunidades para los peruanos”, señaló.

La visita de Fujimori se realiza en el marco de las actividades de APEC, que reúne a líderes y representantes de las principales economías de Asia-Pacífico.