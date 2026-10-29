En el marco de su visita oficial a El Salvador, la presidenta Keiko Fujimori se reúne este jueves 29 de octubre con su homólogo de ese país, Nayib Bukele, tras lo cual ambos mandatarios encabezarán un encuentro ampliado con las delegaciones ministeriales de ambas naciones.
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