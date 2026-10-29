La presidenta Keiko Fujimori se reúne con su homólogo de El Salvador, Nayib Bukele. (Foto: Presidencia)
La presidenta Keiko Fujimori se reúne con su homólogo de El Salvador, Nayib Bukele. (Foto: Presidencia)
/ LINO CHIPANA
Por Redacción EC

En el marco de su visita oficial a El Salvador, la presidenta Keiko Fujimori se reúne este jueves 29 de octubre con su homólogo de ese país, Nayib Bukele, tras lo cual ambos mandatarios encabezarán un encuentro ampliado con las delegaciones ministeriales de ambas naciones.

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