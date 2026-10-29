En el marco de su visita oficial a El Salvador, la presidenta Keiko Fujimori se reúne este jueves 29 de octubre con su homólogo de ese país, Nayib Bukele, tras lo cual ambos mandatarios encabezarán un encuentro ampliado con las delegaciones ministeriales de ambas naciones.

En el encuentro los jefes de Estado abordarán temas vinculados a la seguridad ciudadana y la lucha contra la delincuencia organizada transnacional, además de salud, educación y turismo.

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Horas antes, Fujimori Higuchi recorrió este jueves las instalaciones del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la prisión de máxima seguridad de El Salvador, como primera actividad de su agenda oficial en ese país.

El propósito es conocer las medidas implementadas por El Salvador para enfrentar a las organizaciones criminales.

Según informó el Gobierno peruano, Fujimori estuvo acompañada por el canciller Carlos Espá y los ministros del Interior, César Astudillo, y de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez.

Se tiene previsto que Keiko Fujimori participe en encuentros con autoridades salvadoreñas y representantes del sector empresarial, a fin de promover el diálogo y explorar nuevas oportunidades de cooperación e inversión entre ambas naciones.

Las actividades oficiales se desarrollarán entre el 29 y el 30 de octubre, en el marco de una visita destinada a fortalecer los vínculos de cooperación y amistad entre el Perú y El Salvador.