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Resumen

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La presidenta electa Keiko Fujimori (Fuerza Popular) se reúne este miércoles 8 de julio con el excandidato presidencial Rafael López Aliaga (Renovación Popular) en su oficina ubicada en el distrito limeño de San Isidro. Los líderes de derecha protagonizan uno de los encuentros políticos más esperados desde que se oficializaron los resultados electorales.

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