La presidenta electa Keiko Fujimori (Fuerza Popular) se reúne este miércoles 8 de julio con el excandidato presidencial Rafael López Aliaga (Renovación Popular) en su oficina ubicada en el distrito limeño de San Isidro. Los líderes de derecha protagonizan uno de los encuentros políticos más esperados desde que se oficializaron los resultados electorales.

López Aliaga participa en la cita acompañado por la actual congresista y diputada electa Norma Yarrow.

El encuentro se produce luego de que, en los días previos a la segunda vuelta, el líder de Renovación Popular pidiera votar por Fujimori, a quien calificó como “la única opción democrática”.

Además, tras las irregularidades registradas en la primera vuelta, en abril pasado, López Aliaga denunció un supuesto fraude y, en su momento, pidió que se declaren nulas las elecciones.

La reunión forma parte de las conversaciones que sostiene la presidenta electa con diversos actores políticos.

Horas antes, Fujimori sostuvo una cita con los alcaldes provinciales Javier Ponce (Puno) y Óscar Cáceres (Juliaca). Antes del encuentro, ambos adelantaron que solicitarían a la presidenta electa impulsar la conformación de una comisión que investigue las muertes registradas durante las protestas antigubernamentales de finales de 2022 e inicios de 2023.

Encuentro clave

La reunión entre Fujimori y López Aliaga cobra especial relevancia en momentos en que sus agrupaciones mantienen conversaciones para definir la conformación de la primera Mesa Directiva del Congreso bicameral.

En Fuerza Popular existe la intención de articular una lista junto con Renovación Popular, el Partido del Buen Gobierno y Obras, una fórmula que les permitiría asegurar el control de la conducción del Parlamento.

Renovación Popular cuenta, por el momento, con un escaño menos mientras se resuelve la situación de López Aliaga y asume su accesitario.

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