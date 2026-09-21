La presidenta Keiko Fujimori junto a la directora ejecutiva de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y Crimen Organizado (UNODC), Mónica Jume. (Foto: Presidencia)
La presidenta Keiko Fujimori junto a la directora ejecutiva de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y Crimen Organizado (UNODC), Mónica Jume. (Foto: Presidencia)
Por Redacción EC

La presidenta Keiko Fujimori se reunió con la directora ejecutiva de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y Crimen Organizado (UNODC), Mónica Jume, en el marco de su participación en el 81° periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU, que se lleva a cabo en Estados Unidos.

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