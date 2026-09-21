La presidenta Keiko Fujimori se reunió con la directora ejecutiva de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y Crimen Organizado (UNODC), Mónica Jume, en el marco de su participación en el 81° periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU, que se lleva a cabo en Estados Unidos.

Posteriormente, la mandataria peruana sostuvo un encuentro bilateral con su homólogo de República Dominicana, Luis Adinader, según informó el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá.

Sobre la reunión con Jume, el titular de Torre Tagle remarcó que es necesario un esfuerzo multinacional, debido a que existe consenso general que las organizaciones criminales trasnacionales actúan sin respetar las fronteras de los países.

“Tienen diferentes unidades de negocio que se dedican, por una parte, al narcotráfico, a la trata de personas, a la destrucción de la Amazonía a través de la desforestación y la tala ilegal”, manifestó.

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“La presidenta Fujimori por supuesto que ha tenido una larga y fructífera reunión en ese sentido para ver maneras concretas de hacer respetar a los más humildes de estos países que sufren las extorsiones, el sicariato, los secuestros”, agregó.

Según informó la Presidencia, durante el encuentro en la sede de la ONU, la jefa de Estado reafirmó que la lucha contra la delincuencia organizada transnacional constituye una “prioridad nacional”, destacando el rol de las Naciones Unidas para enfrentar de manera integral y coordinada este urgente desafío.

Ambas autoridades dialogaron sobre el fortalecimiento de la cooperación y la asistencia técnica de la UNODC al Perú, enfocada en la ejecución de medidas efectivas y concretas, así como de las capacidades institucionales necesarias para prevenir, investigar y enfrentar las redes criminales y las estructuras financieras que sostienen sus actividades ilícitas.

Asimismo, revisaron la cooperación en materia de desarrollo alternativo, monitoreo de cultivos ilícitos y control portuario y de contenedores, así como el apoyo de la UNODC a la iniciativa peruana para establecer una Alianza Sudamericana de Puertos.