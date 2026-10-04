La presidenta de la República, Keiko Fujimori, sostuvo este domingo reuniones de trabajo en Palacio de Gobierno con el jefe del Gabinete, Luis Galarreta; el presidente del Senado, Miguel Ángel Torres; y el canciller Carlos Espá, luego de acudir a votar en San Borja.

Tras emitir su voto la mañana de este domingo en la Institución Educativa Libertador San Martín, la mandataria se trasladó a Palacio de Gobierno, donde desarrolló una agenda de trabajo con altos funcionarios del Ejecutivo y del Legislativo.

Fujimori sostuvo inicialmente una reunión con el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, y el titular del Senado, Miguel Ángel Torres. Posteriormente, se incorporó al encuentro el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá.

La Presidencia de la República no detalló los temas abordados durante las reuniones.

Cambio de Guardia

Como parte de sus actividades en Palacio de Gobierno, la presidenta Keiko Fujimori también presidió el tradicional Cambio de Guardia, ceremonia que estuvo a cargo de la Compañía Histórica de la Marina “Juan Fanning”.

Durante la actividad, la jefa de Estado estuvo acompañada por Galarreta y Torres. La ceremonia fue observada por decenas de ciudadanos desde la Plaza Mayor de Lima.