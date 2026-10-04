Presidenta mantuvo reunión de trabajo luego de ejercer su voto. (Foto: Presidencia)
Presidenta mantuvo reunión de trabajo luego de ejercer su voto. (Foto: Presidencia)
Por Redacción EC

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, sostuvo este domingo reuniones de trabajo en Palacio de Gobierno con el jefe del Gabinete, Luis Galarreta; el presidente del Senado, Miguel Ángel Torres; y el canciller Carlos Espá, luego de acudir a votar en San Borja.

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