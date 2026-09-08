Secretario de Estado de EE.UU. Marco Rubio se reúne este jueves con presidenta del Perú, Keiko Fujimori en Lima. (Foto: Composición GEC)
Secretario de Estado de EE.UU. Marco Rubio se reúne este jueves con presidenta del Perú, Keiko Fujimori en Lima. (Foto: Composición GEC)

Redacción EC

La presidenta de la República, , se reunirá este jueves 10 de setiembre con el secretario de Estado de los Estados Unidos, , quien realiza una visita oficial al Perú.

El encuentro se desarrollará en Palacio de Gobierno y tendrá como objetivo profundizar la alianza estratégica entre ambos países y fortalecer los mecanismos de cooperación en asuntos considerados prioritarios para el Perú, según informó la Secretaría de Comunicación Estratégica y Prensa.

Entre los principales temas de la agenda estarán el fortalecimiento de la cooperación frente al Fenómeno El Niño, la seguridad y la lucha contra la delincuencia organizada transnacional.

Asimismo, Fujimori y Rubio abordarán asuntos vinculados con la defensa, la promoción de inversiones y el comercio bilateral, además de otros temas de interés común.

En la reunión también participarán integrantes del gabinete ministerial, quienes acompañarán a la mandataria durante el encuentro con el representante del Gobierno estadounidense.

La cita está programada para las 10:15 de la mañana de este jueves 10 de setiembre en Palacio de Gobierno.

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