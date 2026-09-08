La presidenta de la República, Keiko Fujimori, se reunirá este jueves 10 de setiembre con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, quien realiza una visita oficial al Perú.

El encuentro se desarrollará en Palacio de Gobierno y tendrá como objetivo profundizar la alianza estratégica entre ambos países y fortalecer los mecanismos de cooperación en asuntos considerados prioritarios para el Perú, según informó la Secretaría de Comunicación Estratégica y Prensa.

Entre los principales temas de la agenda estarán el fortalecimiento de la cooperación frente al Fenómeno El Niño, la seguridad y la lucha contra la delincuencia organizada transnacional.

Asimismo, Fujimori y Rubio abordarán asuntos vinculados con la defensa, la promoción de inversiones y el comercio bilateral, además de otros temas de interés común.

En la reunión también participarán integrantes del gabinete ministerial, quienes acompañarán a la mandataria durante el encuentro con el representante del Gobierno estadounidense.

La cita está programada para las 10:15 de la mañana de este jueves 10 de setiembre en Palacio de Gobierno.