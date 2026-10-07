La presidenta Keiko Fujimori viajará a El Salvador y España. (Foto: Presidencia)
La presidenta Keiko Fujimori viajará a El Salvador y España. (Foto: Presidencia)
/ LINO CHIPANA
Por Redacción EC

El pleno del Senado aprobó los viajes de la presidenta Keiko Fujimori a El Salvador, donde realizará una visita oficial y se reunirá con su homólogo de ese país, Nayib Bukele, del 28 al 31 de octubre, y a España del 2 al 6 de noviembre.

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