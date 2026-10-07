El pleno del Senado aprobó los viajes de la presidenta Keiko Fujimori a El Salvador, donde realizará una visita oficial y se reunirá con su homólogo de ese país, Nayib Bukele, del 28 al 31 de octubre, y a España del 2 al 6 de noviembre.

Por 38 votos a favor, 11 en contra y 1 abstención, la representación nacional dio luz verde al documento presentado por el Ejecutivo días atrás.

La solicitud precisa que el viaje permitirá conocer “las experiencias exitosas de El Salvador” y evaluar “su posible adaptación a la realidad del Perú”.

En el país centroamericano, tal como adelantó El Comercio, la mandataria tiene previsto conocer el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una prisión de máxima seguridad y uno de los símbolos de la política de seguridad de ese gobierno.

Según la agenda, el gobierno de Fujimori busca conocer los “modelos de gestión e infraestructura implementados por El Salvador”, incluyendo asuntos del llamado “Plan Bukele”.

El 29 de octubre, la presidenta tiene previsto reunirse con el ministro de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador, Gustavo Villatoro. La cita contempla una exposición sobre el sistema penitenciario salvadoreño.

Después de la visita al CECOT, Fujimori tiene previsto reunirse con Bukele ese mismo día.

Keiko Fujimori también viajará a España para participar en la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, que se desarrollará en Madrid el 4 y 5 de noviembre.

La agenda de la cumbre incluye asuntos como sostenibilidad ambiental, transformación digital e inteligencia artificial, educación, ciencia e innovación, cohesión social y proyección internacional de la Comunidad Iberoamericana.