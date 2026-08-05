La Presidenta Keiko Fujimori supervisó depósito de geomallas en Santa Eulalia. (Fotos: Joel Alonzo/ @photo.gec)
La Presidenta Keiko Fujimori supervisó depósito de geomallas en Santa Eulalia. (Fotos: Joel Alonzo/ @photo.gec)
Por Redacción EC

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, cuestionó la gestión de prevención frente al Fenómeno de El Niño y la calificó de “negligencia terrible”, al denunciar que miles de geomallas permanecieron almacenadas durante años sin ser instaladas en zonas de alto riesgo de huaicos, pese a haber sido adquiridas para proteger a la población.

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