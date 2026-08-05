La presidenta de la República, Keiko Fujimori, cuestionó la gestión de prevención frente al Fenómeno de El Niño y la calificó de “negligencia terrible”, al denunciar que miles de geomallas permanecieron almacenadas durante años sin ser instaladas en zonas de alto riesgo de huaicos, pese a haber sido adquiridas para proteger a la población.

La mandataria llegó este martes al distrito de Santa Eulalia, provincia de Huarochirí (Lima) una de las localidades más afectadas por los huaicos registrados en años anteriores, para inspeccionar un lugar que funciona de depósito donde se encontraban las geomallas.

Keiko Fujimori, presidenta de la república, desde Santa Eulalia: "Durante la llegada del fenómeno de El Niño esto es catastrófico [...] La negligencia que hubo en los últimos años fue terrible. Estas geomallas fueron hechas a medida para cada quebrada"



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Según indicó, la existencia de este material fue advertida tanto por la prensa como por los reportes elaborados durante el proceso de transferencia de gobierno, en los cuales se informó sobre diversas negligencias en diversos sectores como en el de Educación y Salud.

“Hace unos días atrás hemos visto un informe periodístico donde daba cuenta de geomallas que estaban acá abandonadas, es parte también del reporte que se recibió de los equipos de transferencia”, dijo a los medios.

Geomallas encontradas en un depósito en Santa Eulalia, nunca fueron usadas en zonas de riesgo ante huaicos. (Fotos: Joel Alonzo/ @photo.gec)

“ Como he señalado a los medios, antes de asumir el mando, ya teníamos informes de los diferentes sectores que estaban las cosas abandonadas, almacenes llenos, y que lamentablemente nunca hubo la disposición ni la orden para entregar los cuadernos a los niños, para que el material médico llegue a donde corresponde y, en este caso, estas geomallas que fueron adquiridas hace tres años y están en este almacén tiradas dos años atrás ”, manifestó.

Fujimori recordó que entre enero y marzo se registran las temporadas de lluvias más intensas y advirtió que la falta de acciones preventivas pudo poner en riesgo a miles de familias que viven en las quebradas de la zona.

La presidenta Keiko Fujimori supervisa estado de geomallas en depósito de Santa Eulalia: "Fueron adquiridas hace 3 años y estuvieron tiradas desde hace 2 años [...] 12 geomallas y 35 diques se ubicarían en quebradas"



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“Normalmente de enero a marzo son épocas de lluvia y generan muchos huaicos y durante la llegada del Fenómeno de El Niño esto es catastrófico. Sabemos que en esta zona se han perdido vidas humanas, por eso es tan importante la utilización de estas geomallas. La negligencia que ha habido en los últimos años es terrible. No entraré en estos detalles, van a poder constatar que estas geomallas son hechas además a medida, que provienen de Suiza y son de muy buen material”, afirmó.

Renuncias de candidatos

Consultada sobre las renuncias de candidatos en las Elecciones Regionales y Municipales, que podrían dejar expedito el camino para que los postulantes a tenientes alcaldes asuman las candidaturas, como en los casos de Luis Rubio y Rafael López Aliaga, la jefa de Estado evitó pronunciarse sobre el fondo del proceso.

Sin embargo, dijo esperar que el JNE pueda llevar un buen proceso al respecto.

“Como presidenta de la República no puedo hacer ningún comentario que pueda interferir en el proceso en marcha. Confío en que el JNE lleve un buen proceso. Si hay cosas que corregir a futuro, esperamos que ellos lo hagan”, señaló.