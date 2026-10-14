La presidenta Keiko Fujimori expresó su confianza en que el nuevo embajador del Perú en los Estados Unidos, Álvaro Vargas Llosa, contribuirá a fortalecer las relaciones bilaterales y los lazos de amistad entre ambos países.

A través de su cuenta oficial en la red social “X” (antes Twitter), la jefa del Estado le deseó a Vargas Llosa éxitos en su nueva responsabilidad como embajador de nuestro país en Washington.

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“Le deseo muchos éxitos a Álvaro Vargas Llosa en su nueva responsabilidad como embajador del Perú en Estados Unidos. Confío en que su trayectoria, experiencia y compromiso con nuestro país contribuirán a fortalecer nuestras relaciones bilaterales y los lazos de amistad entre ambas naciones”, señaló.

Le deseo muchos éxitos a Álvaro Vargas Llosa en su nueva responsabilidad como embajador del Perú en los Estados Unidos. Confío en que su trayectoria, experiencia y compromiso con nuestro país contribuirán a fortalecer nuestras relaciones bilaterales y los lazos de amistad entre ambas naciones. — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) October 14, 2026

Posteriormente, en declaraciones a los periodistas, Fujimori Higuchi dijo que desde el Gobierno están “muy contentos” porque el beneplácito de los Estados Unidos sobre Vargas Llosa fue otorgado.

“He tenido la posibilidad de conversar ayer con él sobre cuáles son los temas más importantes para el Perú de cara al fortalecimiento de nuestras relaciones con los Estados Unidos”, manifestó.

“Él es un gran profesional, una persona con muchísima experiencia y va tener un gran papel como futuro embajador del Perú ante los Estados Unidos”, agregó.

El Gobierno publicó este 14 de octubre la resolución suprema que nombra al escritor y periodista Álvaro Vargas Llosa como nuevo embajador extraordinario y plenipotenciario del Perú en Estados Unidos.

La resolución -que lleva las firmas de la presidenta Keiko Fujimori y del canciller Carlos Espá- fue publicada en la separata de Normas Legales del diario oficial El Peruano.

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El dispositivo legal extiende las respectivas cartas credenciales y los plenos poderes para el desempeño de las funciones diplomáticas en Washington D.C. La decisión gubernamental obtuvo el voto aprobatorio previo del Consejo de Ministros bajo el marco de la Constitución Política del Perú.

El Ministerio de Relaciones Exteriores establecerá la fecha exacta para el inicio de las labores oficiales a través de una resolución ministerial posterior. La norma precisó además que los egresos de esta misión diplomática corresponden a las partidas presupuestales de la propia Cancillería.