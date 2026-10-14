La presidenta Keiko Fujimori deseó suerte al escritor Álvaro Vargas Llosa como embajador del Perú en Estados Unidos. (Foto: Presidencia)
La presidenta Keiko Fujimori deseó suerte al escritor Álvaro Vargas Llosa como embajador del Perú en Estados Unidos. (Foto: Presidencia)
Por Redacción EC

La presidenta Keiko Fujimori expresó su confianza en que el nuevo embajador del Perú en los Estados Unidos, Álvaro Vargas Llosa, contribuirá a fortalecer las relaciones bilaterales y los lazos de amistad entre ambos países.

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