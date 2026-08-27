La presidenta Keiko Fujimori se refirió a la delegación de facultades solicitada por el Ejecutivo. (Foto: Presidencia)
La presidenta Keiko Fujimori se refirió a la delegación de facultades solicitada por el Ejecutivo. (Foto: Presidencia)
Por Redacción EC

La presidenta Keiko Fujimori afirmó que ahora corresponde que los diputados y senadores aprueben el pedido de delegación de facultades al Ejecutivo, documento que fue aprobado este jueves 27 por el Consejo de Ministros y que será enviado el viernes al Congreso.

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