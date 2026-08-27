La presidenta Keiko Fujimori afirmó que ahora corresponde que los diputados y senadores aprueben el pedido de delegación de facultades al Ejecutivo, documento que fue aprobado este jueves 27 por el Consejo de Ministros y que será enviado el viernes al Congreso.

En un video publicado en sus redes sociales, detalló que la solicitud plantea que el Ejecutivo legisle en materia de seguridad ciudadana, Fenómeno El Niño, reestructuración del Estado y eliminación de barreras burocráticas.

Fujimori Higuchi aseguró que con las más de 60 medidas, el Gobierno pretende “responder con rapidez” y recuperar el orden no solo en la calle, sino también en el propio Estado.

“Hoy el Consejo de Ministros aprobó el pedido de facultades legislativas que será enviada mañana al Congreso. ¿Qué estamos solicitando? ¿En qué consiste este mecanismo constitucional? Que el Congreso autorice al Poder Ejecutivo aprobar medidas inmediatas en temas específicos: seguridad ciudadana, Fenómeno El Niño, reestructuración del Estado y eliminación de barreras burocráticas que afectan tanto al ciudadano”, expresó.

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“Son más de 60 medidas para responder con rapidez y recuperar el orden no solo en la calle, sino también en el Estado. ¿Qué sigue? Corresponde que los diputados y luego los senadores aprueben este pedido que es prioritario para los ciudadanos. Esperamos que el Congreso priorice este debate que es tan importante para todos los peruanos”, agregó.

Como se recuerda, el jefe del Gabinete Ministerial, Luis Galarreta, informó que el Consejo de Ministros aprobó la solicitud de delegación de facultades, que será enviado este viernes 28 de agosto al Congreso para que sea visto por la Cámara de Diputados.

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En declaraciones a los periodistas, señaló que el documento aprobado consta de 66 pedidos, los cuales serán explicados por los titulares de las carteras correspondientes ante la representación nacional.