La presidenta Keiko Fujimori volvió a referirse sobre la delegación de facultades solicitada por el Ejecutivo. (Foto: Presidencia)
La presidenta Keiko Fujimori volvió a referirse sobre la delegación de facultades solicitada por el Ejecutivo. (Foto: Presidencia)
/ LINO CHIPANA
Por Redacción EC

La presidenta Keiko Fujimori dijo esperar que el debate sobre la delegación de facultades solicitada por el Ejecutivo en el Senado se retome “con la prioridad y la urgencia que el país necesita”.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.