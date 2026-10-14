La presidenta Keiko Fujimori dijo esperar que el debate sobre la delegación de facultades solicitada por el Ejecutivo en el Senado se retome “con la prioridad y la urgencia que el país necesita”.

Durante la presentación del plan de distribución de materiales educativos 2027, la jefa de Estado insistió en que las facultades legislativas “son para beneficiar” a la ciudadanía y esa es la mirada que deben tener en cuenta los senadores.

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“Han pasado varios días, el Congreso de la República entiendo que está en semana de representación, esperemos pues que el debate de las facultades se retome con la prioridad y la urgencia que el país necesita”, expresó.

“Estas facultades, sobre todo, son para beneficiar a los ciudadanos. Y creo que esa la mirada que ahora los senadores deben de priorizar”, agregó la mandataria.

Cabe indicar que la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores del Senado suspendió el martes su sesión no ordinaria donde abordó la sustentación de la delegación de facultades que quedaron excluidas del dictamen aprobado por la Cámara de Diputados.

Como se recuerda, el último sábado se produjo un tenso altercado entre el senador Iber Maraví (Juntos por el Perú) y el ministro del Interior, César Astudillo, quienes protagonizaron un enfrentamiento verbal.

Todo comenzó cuando la senadora Ruth Luque (Ahora Nación) cuestionó duramente la exposición de Astudillo y dijo que parecía que el ministro del Interior tenía miedo de hablar sobre una reforma policial.