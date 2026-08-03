La presidenta Keiko Fujimori consideró que “es muy lamentable” que el diputado Julián Pérez Mallqui (Juntos por el Perú) ocupe dicho cargo luego de haber sido denunciado por su expareja por violencia familiar.

En declaraciones a los periodistas desde Piura, señaló que rechaza cualquier forma de violencia contra la mujer y que de confirmarse dicha acusación, sería “muy lamentable”, sobre todo de cara al mensaje que se le da en la materia.

“Si lo que se ha conocido a través de las noticias es verdad, es muy lamentable que una persona como él ocupe un cargo como diputado. Sería muy lamentable, sobre todo de cara al mensaje que se le da a las mujeres. Por supuesto que rechazo cualquier forma de violencia contra la mujer”, expresó.

Como se recuerda, Pérez Mallqui afrontará una investigación preliminar que la Fiscalía abrió el último jueves por la presunta agresión contra su expareja, luego de recuperar su libertad tras permanecer detenido en la comisaría de San Miguel.

El diputado de Juntos por el Perú calificó el hecho como “incidente confuso” y negó haber cometido algún tipo de agresión. “Rechazo rotundamente todo lo que se me ha imputado por agresión sicológica y peor aún, la violencia familiar que se ha suscitado en esta comisaría”, acotó.

Las cámaras de seguridad captaron a Pérez Mallqui ingresando subrepticiamente y sin autorización a la vivienda de la víctima, burlando la presencia del padre. Asustada, llamó a la Policía y en ese momento se produjo la agresión.

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Según informó “Cuarto Poder”, la víctima afirmó que en la dependencia policial se pretendió registrar inicialmente lo ocurrido en su vivienda bajo la tipificación de “retiro del hogar”.

Posteriormente, cuando la víctima salió de los servicios higiénicos de la comisaría de San Miguel, el diputado de Juntos por el Perú la jaloneó del brazo derecho y le propinó tres patadas en la pierna derecha.

La agresión fue presenciada por personal policial del recinto, tras lo cual el comisario dispuso la detención inmediata de Pérez Mallqui por la presunta comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de agresión física en flagrancia.