Julián Pérez Mallqui salió en libertad de la comisaría de San Miguel. (Fotos: Violeta Ayasta / @photo.gec)
Julián Pérez Mallqui salió en libertad de la comisaría de San Miguel. (Fotos: Violeta Ayasta / @photo.gec)
Por Redacción EC

La presidenta Keiko Fujimori consideró que “es muy lamentable” que el diputado Julián Pérez Mallqui (Juntos por el Perú) ocupe dicho cargo luego de haber sido denunciado por su expareja por violencia familiar.

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