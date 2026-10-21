La presidenta Keiko Fujimori admitió que le habría gustado que le dieran mayores facultades legislativas a lo que establece el dictamen de la Comisión de Constitución del Senado y que viene siendo debatido por el pleno de la cámara alta.

Desde Ucayali, donde puso en marcha la primera planta pesquera de escala industrial que beneficiará a más de mil pescadores, la mandataria dijo que le corresponderá esperar “con prudencia y serenidad” la decisión final del Senado.

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“Entiendo que están en pleno debate en el Senado, así es que me va a corresponder esperar con prudencia y serenidad que tome su decisión final”, expresó.

“En realidad, nos hubiese gustado que nos dieran mayores facultades. Se han enfocado en el Fenómeno El Niño y en los temas de seguridad, que son problemas urgentes que aquejan a nuestro país”, agregó.

Fujimori Higuchi mencionó que si bien la Cámara de Diputados no tomó en cuenta el resto de materias en la solicitud de facultades, el Ejecutivo sigue “avanzando” en seguridad ciudadana para recuperar poco a poco el orden.

“Normalmente, cada gobierno que inicia siempre se le ha otorgado facultades. Sin embargo, en esta ocasión a nosotros en el resto de materias no se nos ha considerado”, aseveró.

“Sin embargo, más allá de eso venimos avanzando a través del Comando Unificado, estamos logrando capturas importantes, se está recuperando poco a poco el orden. Se están destrabando las obras, que es el otro gran problema”, añadió.

Cabe indicar que el proyecto de planta pesquera, implementado por el Ministerio de la Producción, a través del Instituto Tecnológico de la Producción (ITP), demandó una inversión pública superior a S/ 24,9 millones y contribuirá a mejorar la transformación y comercialización de los recursos hidrobiológicos de la región.

En la ceremonia también participaron el gobernador regional de Ucayali, Manuel Gambini; la alcaldesa provincial de Coronel Portillo, Janet Castagne; así como autoridades locales y representantes del sector productivo.