La presidenta Keiko Fujimori se pronunció sobre el debate de la delegación de facultades en el Senado. (Foto: Presidencia)
La presidenta Keiko Fujimori se pronunció sobre el debate de la delegación de facultades en el Senado. (Foto: Presidencia)
Por Redacción EC

La presidenta Keiko Fujimori admitió que le habría gustado que le dieran mayores facultades legislativas a lo que establece el dictamen de la Comisión de Constitución del Senado y que viene siendo debatido por el pleno de la cámara alta.

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