La presidenta Keiko Fujimori expresó su interés en replicar en el Perú el enfoque de seguridad implementado por el mandatario de El Salvador, Nayib Bukele, durante su participación en la inauguración del encuentro empresarial Perú-El Salvador. La jefa de Estado señaló que, pese a las diferencias entre los marcos legales de ambas naciones, busca conocer las medidas adoptadas por el Gobierno salvadoreño para recuperar el orden y enfrentar la criminalidad.

“Por eso me encuentro acá, para poder observar y estudiar todas las cosas positivas que ha hecho el gran presidente Nayib Bukele (...). Somos países distintos, con normas y leyes diferentes, pero creo que su esencia, el devolverle la seguridad y el orden, es algo que nosotros también queremos replicar en el Perú ”, manifestó.

Durante su intervención, Fujimori también se dirigió a los inversionistas extranjeros y destacó las condiciones que ofrece el Perú para el desarrollo de actividades empresariales. En ese sentido, resaltó la seguridad jurídica respaldada por la Constitución, particularmente por su capítulo económico, que establece las mismas condiciones para empresarios nacionales y extranjeros, así como la autonomía del Banco Central de Reserva (BCR).

Al respecto, destacó la ratificación de Julio Velarde al frente de la institución por un nuevo periodo de cinco años y sostuvo que su continuidad permitirá mantener la predictibilidad de la política monetaria.

“ Hemos contado con la participación y el rol tan importante de Julio Velarde, a quien acabamos de ratificar cinco años más , con un equipo de directorio que le da al Perú una tranquilidad de una política monetaria con mucho entusiasmo, mucha predictibilidad para los próximos cinco años”, indicó.

Negociaciones para un TLC bilateral

La presidenta también se refirió a las negociaciones para concretar un Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Perú y El Salvador. Al respecto, aseguró que el acuerdo se encuentra bien encaminado y detalló que 14 de sus 19 capítulos ya fueron resueltos.

En esa línea, resaltó la participación del Perú en el comercio internacional de productos agrícolas y mencionó que el país ocupa el primer lugar como exportador mundial de arándanos, uvas y espárragos, además del segundo puesto en exportaciones de paltas.

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Finalmente, Fujimori abordó la situación política e institucional del Perú y reconoció que el país ha atravesado un periodo de inestabilidad en los últimos años. Sin embargo, sostuvo que el retorno al sistema bicameral, después de 33 años de contar con un Congreso unicameral, contribuirá a generar mayor estabilidad política.