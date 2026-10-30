Keiko Fujimori destaca modelo de seguridad de Nayib Bukele. (Foto: Facebook / Presidencia de la República)
Keiko Fujimori destaca modelo de seguridad de Nayib Bukele. (Foto: Facebook / Presidencia de la República)
Por Redacción EC

La presidenta Keiko Fujimori expresó su interés en replicar en el Perú el enfoque de seguridad implementado por el mandatario de El Salvador, Nayib Bukele, durante su participación en la inauguración del encuentro empresarial Perú-El Salvador. La jefa de Estado señaló que, pese a las diferencias entre los marcos legales de ambas naciones, busca conocer las medidas adoptadas por el Gobierno salvadoreño para recuperar el orden y enfrentar la criminalidad.

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