La presidenta de la República, Keiko Fujimori, pidió al Congreso bicameral reflexionar sobre el pedido de facultades legislativas presentado por el Ejecutivo ya que estas tienen como principal objetivo recuperar el orden en el país.

La mandataria fue consultada sobre qué otras alternativas tendría el Gobierno para aprobar medidas urgentes en caso de que el Parlamento no otorgue las facultades solicitadas.

“Se están dando ya algunos decretos de urgencia. De todas maneras, apelo a la reflexión, la objetividad del Parlamento, porque estas facultades tienen como primer objetivo recuperar el orden y no es un tema de campaña ni de partido político”, señaló durante su visita al colegio José María Arguedas en Santa Anita, donde presentó el Plan Nacional de Educación 2026-2031.

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Keiko Fujimori, presidenta de la República, sobre la presentación del plan educativo para los próximos cinco años, señaló que el Ejecutivo construirá y modernizará colegios e implementará internet satelital en las escuelas del país.



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Fujimori sostuvo que la solicitud responde, según indicó, a una voluntad expresada por la ciudadanía y que el objetivo del Gobierno también comprende otros sectores prioritarios.

“Ha sido la voluntad de los peruanos. Y también tiene que ver con ponerse de pie en los temas de educación, salud, y por eso son tan importantes estas facultades”, manifestó.

La presidenta pudo compartir momentos con los alumnos del colegio José María Arguedas. (Foto: Jesús Saucedo @photo.gec)

Consideró, además, que los días transcurridos desde la presentación de la solicitud han permitido un mayor debate entre los parlamentarios y expresó su confianza en que ello contribuya a una decisión favorable.

“Estoy segura que en estos días que han permitido mayor debate también están permitiendo mayor reflexión por parte de los parlamentarios”, agregó.

Asamblea General de la ONU

En otro momento, Fujimori se refirió al viaje que tiene previsto realizar a Nueva York para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas, cuya autorización debe ser aprobada por el Congreso.

La presidenta señaló que su participación en este encuentro representa una oportunidad para fortalecer los vínculos internacionales del Perú y abordar asuntos relacionados con la seguridad.

“El viaje es una oportunidad para el Perú para fortalecer los contactos internacionales. La presencia del Perú importa, y para luchar contra la criminalidad organizada, tenemos que tener una alianza internacional” , sostuvo.

La presidenta presentó el Plan Nacional de Educación 2026-2031, una hoja de ruta que propone una transformación integral del sistema educativo peruano.

La actividad contó con la participación del ministro de Educación, José Antonio Chang; autoridades del sector; así como alumnos y padres de familia de la Institución Educativa N.° 1211 José María Arguedas.