Fujimori, presentó el Plan Nacional de Educación 2026-2031, una hoja de ruta que propone una transformación integral del sistema educativo peruano. (Fotos Jesús Saucedo @photo.gec)
Fujimori, presentó el Plan Nacional de Educación 2026-2031, una hoja de ruta que propone una transformación integral del sistema educativo peruano. (Fotos Jesús Saucedo @photo.gec)
Por Redacción EC

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, pidió al Congreso bicameral reflexionar sobre el pedido de facultades legislativas presentado por el Ejecutivo ya que estas tienen como principal objetivo recuperar el orden en el país.

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