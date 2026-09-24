La mandataria Keiko Fujimori se refirió a los cuestionamientos de la presidenta del Poder Judicial (PJ), Janet Tello, por su discurso de rechazo a los procesos contra militares y policías y dijo que la independencia de poderes “no significa callar” ni “perder la oportunidad de hacer una crítica al desempeño en el pasado”.

En declaraciones a RPP Noticias desde Nueva York, la presidenta dijo creer en las “instituciones fuertes, independientes, autónomas”, pero también en la capacidad de analizar lo bueno y los errores en el desempeño en el pasado.

“Creo en las instituciones fuertes, independientes, autónomas, pero también con esa capacidad de analizar lo bueno y los errores del pasado. En general hay Poder Ejecutivo, Congreso de la República y también Poder Judicial. Entonces, en esa mirada, y con absoluto respeto a la independencia de poderes, pero esa independencia no significa callar, no significa perder la oportunidad de hacer una crítica a lo que ha sido el desempeño en el pasado. Lo dejo allí, no tengo nada más que agregar”, expresó.

Consultada si sus críticas son hacia el PJ o a algún magistrado en específico, Fujimori Higuchi argumentó que es una “mirada de crítica a ciertos jueces” y dijo que su intención es reconocer a los miembros de la Policía Nacional (PNP) y de las Fuerzas Armadas que lucharon contra el terrorismo.

“Creo que es una mirada de crítica a ciertos jueces y lo que se trata es de mirar hacia el futuro y de construir un mejor país, de tener un reconocimiento también a quienes nos han ayudado a conseguir la paz y a tener una mirada de reconciliación”, remarcó.

Como se recuerda, Tello Gilardi, rechazó el discurso que brindó la mandataria ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en defensa de militares y policías que vienen siendo juzgados por crímenes de lesa humanidad, y pidió que se retracte.

“Parece que lo olvidó porque ante Naciones Unidas ha hecho unas afirmaciones que no las puedo permitir como presidenta del Poder Judicial”, expresó al cuestionar que Fujimori Higuchi haya dicho que se ha transgredido el debido proceso en el caso de los militares y policías.

“Las rechazo completamente y espero que todos los jueces y las juezas respalden, porque nosotros no podemos permitir que ante el mundo se nos haya dicho que a pesar que militares y policías han demostrado -dijo ella- que sus procesos han sido transgredidos, el debido proceso ha sido transgredido, nosotros continuamos juzgándolos”, subrayó.

“No dijo Poder Judicial, correcto, pero, ¿quién juzga en una democracia? Que se retracte porque lo ha hecho a nivel internacional, quizás sí cuando venga acá o explique cuál es el sentido de sus afirmaciones”, añadió al señaló que las afirmaciones de Keiko Fujimori ante la ONU “vulneran la labor y autonomía de las y los magistrados en el país”.

Cabe indicar que durante su presentación ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, Keiko Fujimori criticó que los militares y policías que enfrentaron a Sendero Luminoso y al MRTA sigan siendo juzgados en el Perú, “a pesar de haber demostrado que el debido proceso fue transgredido” .

“Vencimos al terrorismo, pero lamentablemente aún hoy, después de 34 años, quienes asumieron esa misión siguen siendo juzgados. A pesar de haber demostrado que el debido proceso fue transgredido]”, enfatizó.

Confía en reunirse con presidenta de México

De otro lado, Keiko Fujimori dijo esperar poder saludar y reunirse con su par de México, Claudia Sheinbaum, ya sea en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) o en la entrega de la presidencia pro témpore al Perú de la Alianza del Pacífico.

“Nosotros vamos a participar al Foro de APEC, previo permiso del Congreso de la República y si es que la presidenta Sheinbaum va a participar y visitar también el Foro APEC, será un gusto poder saludarla”, manifestó.

“Si no se da en esa oportunidad, pues está planificado que la presidencia pro témpore que está dejando México sea entregada al Perú. Lo que estamos planificando a través de ambas cancillerías es que yo pueda visitar México para que esta encargatura me la entregue ella personalmente. Así es que si no es en APEC, será directamente en México, donde esperamos tener un primer encuentro”, sentenció.