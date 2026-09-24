La presidenta Keiko Fujimori se refirió a las críticas de la titular del Poder Judicial, Janet Tello, a su discurso en defensa de policías y militares en la Asamblea General de las Naciones Unidas. (Foto: Presidencia)
La presidenta Keiko Fujimori se refirió a las críticas de la titular del Poder Judicial, Janet Tello, a su discurso en defensa de policías y militares en la Asamblea General de las Naciones Unidas. (Foto: Presidencia)
/ LINO CHIPANA
Por Redacción EC

La mandataria Keiko Fujimori se refirió a los cuestionamientos de la presidenta del Poder Judicial (PJ), Janet Tello, por su discurso de rechazo a los procesos contra militares y policías y dijo que la independencia de poderes “no significa callar” ni “perder la oportunidad de hacer una crítica al desempeño en el pasado”.

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