La presidenta Keiko Fujimori cuestionó este domingo la demora del Congreso en el trámite de las facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo y aseguró que su gobierno está mostrando “paciencia” mientras espera que el Parlamento se pronuncie.

“ Estamos esperando facultades por parte del Congreso, estamos demostrando paciencia porque llevan semanas ”, declaró Fujimori durante una actividad en la ciudad de Reque, en Lambayeque, donde participó en la inauguración del mercado modelo.

La mandataria sostuvo que, pese a la espera, el Ejecutivo continúa avanzando en otras acciones vinculadas principalmente con la lucha contra el crimen organizado: “Nosotros seguimos avanzando más allá de lo que ellos digan”, afirmó.

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El Ejecutivo presentó su solicitud de facultades legislativas al Congreso para impulsar reformas en distintas materias, entre ellas seguridad ciudadana, sistema penitenciario, impuestos y legislación laboral. El pedido fue presentado luego de que el Gobierno replanteara algunos puntos incluidos inicialmente en el proyecto.

“La criminalidad no respeta fronteras”

Fujimori vinculó la necesidad de contar con herramientas adicionales con la lucha contra el crimen organizado y destacó los recientes compromisos internacionales asumidos por el Perú.

“Esta semana que ha pasado hemos hecho que el Perú, además de ser parte del Compromiso de Santiago, hoy sea parte además del Escudo de las Américas”, señaló.

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El Compromiso de Santiago reúne a países de la región para fortalecer la cooperación frente al crimen organizado transnacional y el narcotráfico, mientras que el Escudo de las Américas busca reforzar la coordinación internacional frente a estas amenazas.

La presidenta también reconoció el papel de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en la lucha contra el terrorismo y trazó un paralelo con el actual escenario de inseguridad.

“Acá reconozco y agradezco a las FF.AA. y PNP, que ayudaron a derrotar al terrorismo y permitieron que el Perú derrote a Sendero y MRTA. Hoy tenemos otro problema, que es la criminalidad organizada”, manifestó.