(Foto: Presidencia del Perú)
(Foto: Presidencia del Perú)
Por Redacción EC

La presidenta Keiko Fujimori cuestionó este domingo la demora del Congreso en el trámite de las facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo y aseguró que su gobierno está mostrando “paciencia” mientras espera que el Parlamento se pronuncie.

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