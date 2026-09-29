La presidenta Keiko Fujimori se refirió nuevamente al pedido de facultades legislativas presentado por el Ejecutivo y expresó su expectativa de que el Congreso adopte una decisión durante la jornada, criticando además, el tiempo que ha pasado sin que el Parlamento entregue una respuesta.

“ Llevan cuatro semanas y hasta ahora nada. Están poniendo a prueba nuestra paciencia. Hoy esperamos tener noticias positivas ”, señaló la mandataria desde Chincha, en Ica, donde supervisó obras orientadas a atender los efectos del fenómeno El Niño.

Fujimori sostuvo que las medidas planteadas por el Ejecutivo buscan enfrentar la criminalidad y no responden únicamente a una necesidad del Gobierno.

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Keiko Fujimori: “Se han presentado un pedido de facultades al Congreso de la República. Llevan cuatro semanas. Hasta ahora, nada. Están poniendo a prueba nuestra paciencia”



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“Esto no se trata del Gobierno, son medidas que se van a tomar para poder enfrentar mejor a esta lacra de la delincuencia”, afirmó.

La presidenta también hizo referencia a las declaraciones del jefe del Gabinete, Luis Galarreta, quien ha venido reuniéndose con diferentes bancadas. En ese sentido, habló de su “paciencia republicana” y defendió el respeto a las instituciones democráticas.

“Eso significa ser institucional. El tener respeto por la democracia no es un signo de debilidad, por el contrario, es respeto a nuestras normas”, sostuvo.

Finalmente, Fujimori dijo que el Ejecutivo estará atento a lo que determine el Parlamento y aseguró que, independientemente de la decisión sobre las facultades, su Gobierno adoptará medidas para enfrentar la criminalidad dentro del marco democrático.

“Esperamos que estén a la altura de la problemática que atraviesa el país, pero también le decimos a la población que tomaremos las medidas necesarias para enfrentar este flagelo, nos otorguen o no nos otorguen facultades, todo dentro del marco democrático. Aquí el único golpe que va a haber va a ser el golpe a la criminalidad organizada”, concluyó.

Cuestiona propuesta de Juntos por el Perú

Fujimori cuestionó la demora en el debate y calificó de “decepcionante” la “propuesta” de Juntos por el Perú, bancada que preside la Comisión de Constitución, aunque señaló que espera una actitud positiva del resto de grupos políticos.

“ La propuesta del grupo parlamentario Juntos por el Perú, realmente es decepcionante, pero yo apelo a la buena voluntad y a la actitud positiva del resto de grupos políticos ”, declaró.

Ayer, se conoció el predictamen de dicha comisión de la Cámara de Diputados, que recomienda no aprobar y enviar al archivo el pedido de facultades legislativas presentado por el Gobierno. Justamente, dicho grupo de trabajo sesionará este martes 29 y miércoles 30 a fin de debatir el texto.

Fujimori insistió en que el Ejecutivo respeta los tiempos del Parlamento, pero remarcó que la situación de inseguridad requiere una decisión.

“Somos respetuosos de los tiempos, pero claro, la población no espera, por eso es importante que los señores parlamentarios puedan tomar hoy una decisión. El ser respetuosos no es una muestra de debilidad”, sostuvo.