La mandataria aseguró que su Gobierno continuará tomando medidas contra la criminalidad, incluso si el Congreso no aprueba la delegación de facultades. Foto: Presidencia.
La mandataria aseguró que su Gobierno continuará tomando medidas contra la criminalidad, incluso si el Congreso no aprueba la delegación de facultades. Foto: Presidencia.
Por Redacción EC

La presidenta Keiko Fujimori se refirió nuevamente al pedido de facultades legislativas presentado por el Ejecutivo y expresó su expectativa de que el Congreso adopte una decisión durante la jornada, criticando además, el tiempo que ha pasado sin que el Parlamento entregue una respuesta.

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