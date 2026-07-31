Keiko Fujimori afirma que corresponde respetar fallo del TC que anuló sentencia contra Ollanta Humala. (Foto: Andina)
Keiko Fujimori afirma que corresponde respetar fallo del TC que anuló sentencia contra Ollanta Humala. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, se pronunció sobre la decisión del Tribunal Constitucional (TC) que anuló la sentencia impuesta al expresidente Ollanta Humala por el caso de presunto lavado de activos y afirmó que, en un Estado de derecho, las resoluciones emitidas por las instituciones deben ser respetadas. En tanto, la defensa del exmandatario solicitó su liberación inmediata tras el fallo del máximo intérprete de la Constitución.

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