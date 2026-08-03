La mandataria Keiko Fujimori declaró desde Piura sobre la solicitud de gracia presidencial presentado por Alejandro Toledo. (Foto: Presidencia)
La mandataria Keiko Fujimori declaró desde Piura sobre la solicitud de gracia presidencial presentado por Alejandro Toledo. (Foto: Presidencia)
/ LINO CHIPANA
Por Redacción EC

La jefa de Estado Keiko Fujimori afirmó que la solicitud de gracia presidencial presentada por el exmandatario Alejandro Toledo (2001-2006) será evaluada no solo desde un punto de vista técnico y médico, sino también con una “mirada humanitaria”.

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