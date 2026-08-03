La jefa de Estado Keiko Fujimori afirmó que la solicitud de gracia presidencial presentada por el exmandatario Alejandro Toledo (2001-2006) será evaluada no solo desde un punto de vista técnico y médico, sino también con una “mirada humanitaria”.

En declaraciones a los periodistas desde Piura, señaló que antes deberá conformarse a los miembros de la Comisión de Indultos y Gracias Presidenciales, tras lo cual podrá hacer el análisis correspondiente.

“Con respecto a la solicitud de indulto del expresidente Alejandro Toledo, esto se va a evaluar con dos tipos de análisis, uno de carácter técnico y médico, y también con una mirada humanitaria”, expresó.

“Se tiene que establecer a los miembros de la Comisión de Indultos y Gracias Presidenciales, y estas personas empezarán, cuando asuman sus funciones, para hacer el análisis correspondiente”, agregó.

Fujimori Higuchi también le envió su pésame a la esposa de Alejandro Toledo, la exprimera dama Eliane Karp, por el fallecimiento de su madre, Eva Fernenburg. “Le envío un saludo fraterno”, subrayó.

Como se recuerda, Toledo Manrique pidió a la mandataria Keiko Fujimori acelerar el proceso de su pedido de gracia presidencial debido a que padece diversas enfermedades y tras el reciente fallecimiento de la madre de su esposa.

En entrevista con el programa “Sin Rodeos” de Milagros Leiva, el expresidente recordó que le envió un mensaje de condolencias a Fujimori Higuchi tras el fallecimiento de su padre, Alberto Fujimori (1990-2000).

“Le pido a la señora Keiko Fujimori, que ha recibido un mensaje mío cuando murió su papá, le pido que por favor acelere el proceso de mi pedido de gracia presidencial, porque no quiero morir aquí en la cárcel”, manifestó.

De otro lado, la mandataria adelantó que la próxima semana se presentará ante el Congreso de la República la solicitud de delegación de facultades para legislar por un plazo de 120 días en seguridad y economía.