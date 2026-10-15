La mandataria Keiko Fujimori se refirió a los incidentes ocurridos durante la sesión de la Comisión de Constitución del Senado por la delegación de facultades. (Foto: Presidencia)
La mandataria Keiko Fujimori se refirió a los incidentes ocurridos durante la sesión de la Comisión de Constitución del Senado por la delegación de facultades. (Foto: Presidencia)
Por Redacción EC

La presidenta Keiko Fujimori se pronunció sobre los incidentes ocurridos durante la sesión de la Comisión de Constitución del Senado por la delegación de facultades y dijo que esperará “con prudencia” lo que defina la cámara alta.

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