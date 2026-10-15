La presidenta Keiko Fujimori se pronunció sobre los incidentes ocurridos durante la sesión de la Comisión de Constitución del Senado por la delegación de facultades y dijo que esperará “con prudencia” lo que defina la cámara alta.

Durante la entrega de la barrera dinámica de alta tecnología en Huarochirí, estructura que protegerá a 120,000 familias, la mandataria dijo que no ahondará en el tema y que esperará los resultados de la votación final en el Senado.

“No voy a ahondar, voy a esperar con prudencia para ver qué define el Senado”, expresó antes de retirarse de la actividad.

Cabe indicar que la sesión de la Comisión de Constitución, que preside Carlos Mesía (Fuerza Popular), se suspendió la reunión hasta las 17:00 horas. El grupo de trabajo había previsto debatir y aprobar el texto.

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Se trató de una accidentada sesión que derivó en el retiro de los senadores de izquierda en donde se sustentó el predictamen sobre el pedido del Gobierno de facultades especiales para legislar.

De otro lado, Fujimori Higuchi resaltó que las acciones para enfrentar el Fenómeno El Niño forman parte de un esfuerzo conjunto e insistió en que se debe priorizar salvar las vidas humanas.

“Tenemos que ser conscientes que el Fenómeno El Niño va a golpearnos a todos. El Ejecutivo viene trabajando coordinadamente con los tres niveles de gobierno, pero necesitamos que todos los ciudadanos, las familias, cada uno ponga de su parte”, manifestó.

“Por eso, será muy importante todas las medidas que tomemos el Gobierno central, los alcaldes que se van, los alcaldes que llegan, los vecinos, todos tenemos que ayudar”, agregó.