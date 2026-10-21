La presidenta de la República, Keiko Fujimori, señaló que el Gobierno aún espera una decisión final del Vaticano sobre la visita del papa León XIV al Perú, prevista del 11 al 16 de noviembre, debido a la reciente intervención quirúrgica a la que fue sometido el sumo pontífice.

“ Estuve temprano con el nuncio (Paolo Rocco Gualtieri), todavía no tenemos una opinión final de parte del Vaticano, estamos a la espera de cómo se va reponiendo la salud de su santidad el papa León ”, declaró la mandataria durante una actividad oficial en Pucallpa.

Fujimori expresó su confianza en la recuperación del pontífice y sostuvo que las imágenes difundidas recientemente muestran una evolución favorable de su estado de salud. No obstante, precisó que la decisión definitiva sobre su agenda corresponde a la Santa Sede.

“Por las imágenes vemos que, gracias a Dios, se está recuperando bastante bien, pero la agenda final la tiene el Vaticano. Nosotros seguiremos preparándonos y preparando al Perú para la llegada de su santidad”, agregó.

Las declaraciones de la jefa de Estado se produjeron después de que el nuncio apostólico en el Perú, monseñor Paolo Rocco Gualtieri, confirmara este miércoles que el viaje del papa León XIV continúa programado.

“Esta mañana el Santo Padre ha dado la audiencia general y lo hemos visto restablecido. El viaje está confirmado. Lo esperamos con tanta alegría”, afirmó el representante del Vaticano.