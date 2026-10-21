La presidenta de la República, Keiko Fujimori, señaló que el Gobierno aún espera una decisión final del Vaticano sobre la visita del papa León XIV al Perú, prevista del 11 al 16 de noviembre, debido a la reciente intervención quirúrgica a la que fue sometido el sumo pontífice.
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