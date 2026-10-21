El Perú espera una confirmación oficial de la llegada del sumo pontífice. (Alberto PIZZOLI / POOL / AFP)
El Perú espera una confirmación oficial de la llegada del sumo pontífice. (Alberto PIZZOLI / POOL / AFP)
/ ALBERTO PIZZOLI
Por Redacción EC

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, señaló que el Gobierno aún espera una decisión final del Vaticano sobre la visita del papa León XIV al Perú, prevista del 11 al 16 de noviembre, debido a la reciente intervención quirúrgica a la que fue sometido el sumo pontífice.

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