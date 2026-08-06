La mandataria recibió la visita de la gimnasta Simone Biles en Palacio de Gobierno. (Foto: Presidencia de la República)
La mandataria recibió la visita de la gimnasta Simone Biles en Palacio de Gobierno. (Foto: Presidencia de la República)
Por Redacción EC

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, reafirmó el compromiso de su gobierno con la organización de los Juegos Panamericanos Lima 2027 y aseguró que acelerará los preparativos para garantizar el éxito del certamen.

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