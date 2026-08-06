La presidenta de la República, Keiko Fujimori, reafirmó el compromiso de su gobierno con la organización de los Juegos Panamericanos Lima 2027 y aseguró que acelerará los preparativos para garantizar el éxito del certamen.

Las declaraciones fueron realizadas durante la ceremonia de bienvenida ofrecida en Palacio de Gobierno a la gimnasta estadounidense Simone Biles. En el recibimiento también estuvieron representantes del comité organizador de Lima 2027.

“Quiero ratificar también nuestro compromiso. Sabemos que las cosas no han avanzado a la velocidad que hemos querido, y lo hemos visto en diferentes partes del Estado. Pero creo que como presidenta estoy aquí para corregir las cosas, ponerle velocidad y el reto es que los Juegos del próximo año Lima 2027 sean mejor aún que Lima 2019”.

Fujimori destacó además el trabajo del equipo responsable de la organización de la competencia y expresó su confianza en que el Perú volverá a ser protagonista en un evento deportivo de alcance continental.

“Saber que hay un equipo competente y profesional, estamos seguros que vamos a dejar el Perú bien en alto. Los voy a acompañar cuantas veces sea necesario, a coordinar las reuniones tanto con los ministros de Economía como de Educación”.

La visita también reunió a autoridades del Ejecutivo y a representantes del comité organizador, quienes vienen coordinando los preparativos para la cita deportiva que se realizará el próximo año en la capital peruana.