La mandataria estuvo acompañada del ministro de Defensa, Rafael Belaunde. (Foto: Mario Zapata/GEC)
La mandataria estuvo acompañada del ministro de Defensa, Rafael Belaunde. (Foto: Mario Zapata/GEC)
Por Redacción EC

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, expresó su respaldo al ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, frente a la moción de interpelación presentada en el Congreso por un grupo de diputados, quienes buscan que el titular del MINDEF responda por presuntos vínculos con la Compañía Minera Poderosa y otros cuestionamientos relacionados con su gestión.

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