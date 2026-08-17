La presidenta de la República, Keiko Fujimori, expresó su respaldo al ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, frente a la moción de interpelación presentada en el Congreso por un grupo de diputados, quienes buscan que el titular del MINDEF responda por presuntos vínculos con la Compañía Minera Poderosa y otros cuestionamientos relacionados con su gestión.

Durante su recorrido por el distrito Villa El Salvador, donde supervisó la atención a las familias afectadas por las intensas lluvias y los aniegos registrados en el distrito, la mandataria consideró que el Parlamento tiene entre sus funciones la labor de fiscalización, aunque cuestionó que el pedido de interpelación se haya presentado a pocas semanas del inicio de la gestión gubernamental.

“Entiendo que la labor que realiza el Congreso es de fiscalizar, pero en tan solo dos semanas presentar una interpelación, pues, la verdad es que no tengo mucho que decir” , declaró Fujimori.

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Keiko Fujimori: Entiendo la labor fiscalizadora del Congreso, pero en tan solo dos semanas presentar una interpelación, pues no tengo mucho que decir. El ministro de Defensa, Rafael Belaunde, tiene todo nuestro respaldo



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La presidenta remarcó que el Ejecutivo está enfocado en continuar con su trabajo y mostrar resultados. En ese sentido, afirmó que Belaúnde cuenta con el respaldo del Gobierno.

“Para nosotros lo importante es seguir trabajando, actuando y mostrar resultados. El ministro de Defensa, Rafael Belaunde, tiene todo nuestro respaldo”, sostuvo.

Fujimori añadió que, si el Congreso aprueba la moción, Belaunde acudirá al Parlamento para responder a los cuestionamientos, en cumplimiento de los mecanismos de control político.

Facultades legislativas

La presidenta adelantó que el Ejecutivo solicitará al Congreso facultades legislativas para impulsar la modernización y digitalización del Estado, además de revisar aquellos gastos públicos que considere innecesarios.

Fujimori exhortó al Parlamento a agilizar la discusión y eventual aprobación de estas facultades, con la finalidad de que las medidas puedan comenzar a aplicarse durante los primeros meses de su gestión.

Según explicó, el Gobierno apunta a reducir gastos que no resulten prioritarios y destinar esos recursos a la ejecución de obras y a la atención de las principales necesidades de la ciudadanía.

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“Ha sido bastante claro, acudirá si esto se aprueba con el espíritu democrático que corresponde”, señaló.

La moción contra Belaúnde fue presentada el último viernes por diputados de Juntos por el Perú y contiene un pliego de 43 preguntas. Entre los principales cuestionamientos figuran los aportes realizados por la presidenta del directorio de Minera Poderosa, Evangelina Arias Vargas de Sologuren, al partido Libertad Popular durante las Elecciones Generales de 2026, así como la situación de las operaciones militares en Pataz.