La presidenta de la República, Keiko Fujimori, dijo que el Gobierno no cederá ante presiones para determinar si es que el Registro de Formalización Minera (Reinfo) es nuevamente ampliado más allá de diciembre de este año, y aseguró que confía en la propuesta que está elaborando el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno.

Desde Tacna, la prensa le consultó si es que el Gobierno estaría cediendo si es que se aprueba una extensión del plazo del Reinfo, como se especula luego que Shinno no descartara esta posibilidad.

“Nosotros no vamos a actuar ni ceder frente a presiones, pero confío en el criterio técnico del ministro Shinno. Él nos dará una propuesta”, replicó sobre el tema.

Keiko Fujimori dijo que todavía no han conversado sobre alguna propuesta relativa a la formalización minera o el Reinfo. “Esperaré a tener una reunión con él para luego hacer el anuncio correspondiente”, comentó.

En otro momento, la jefa de Estado rechazó las versiones sobre la posible renuncia o salida de algún ministro del gabinete encabezado por Luis Galarreta. Específicamente sobre los cuestionamientos contra Alberto Beingolea, ministro de Cultura, dijo que recibieron sus explicaciones sobre la situación del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP) durante el Consejo de Ministros del jueves 27 de agosto. “Nos hemos quedado satisfecho. Imagino que habrá ciertas cosas que corregir, pero no ha incumplido ni ha tomado acciones en ningún tema de ilegalidad. Así que seguimos firmes, no hay renuncias”.

“Rechazo ese tipo de afirmaciones. De ninguna manera hemos hablado de eso. Creo que es parte de especulaciones y rumores que la oposición quiere sembrar”, dijo sobre la posibilidad de renuncia de tres ministros.

Guillermo Shinno no descarta ampliar Reinfo

El ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, no descartó este 26 de agosto una posible ampliación de la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) más allá del 31 de diciembre tras comentar que con su actual diseño, el proceso de formalización no es viable.

“Tal como está diseñado el proceso de formalización, nadie se va a poder formalizar por la forma en que está diseñada. Eso vamos a cambiarlo, tienen que ser requisitos ad hoc para una actividad a pequeña escala”, manifestó el ministro, para luego comentar que evalúan la nueva ampliación. “No es que se amplíe para el 100% a todos, sino a aquellos que tienen avanzado su proceso de formalización”.