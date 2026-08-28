Keiko Fujimori negó que se estén evaluando cambios en el gabinete. (Foto: Presidencia)
Keiko Fujimori negó que se estén evaluando cambios en el gabinete. (Foto: Presidencia)
/ LINO CHIPANA
Por Redacción EC

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, dijo que el Gobierno no cederá ante presiones para determinar si es que el Registro de Formalización Minera (Reinfo) es nuevamente ampliado más allá de diciembre de este año, y aseguró que confía en la propuesta que está elaborando el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno.

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