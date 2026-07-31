La presidenta de la República, Keiko Fujimori, afirmó este viernes que el Ejecutivo aún no ha adoptado una decisión sobre el pedido de salvoconducto solicitado por la ex presidenta del Consejo de Ministros Betssy Chávez para viajar a México, e indicó que sostendrá una reunión con el canciller antes de definir la posición del Gobierno.

“Todavía no hemos tomado la decisión final. Vamos a tener una conversación larga con el canciller” , declaró la mandataria ante la prensa.

Keiko Fujimori, presidenta de la República, sobre salvoconducto a Betssy Chávez: Todavía no hemos tomado la decisión final. Vamos a tener una conversación larga con el canciller



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Las declaraciones se producen luego de que el Poder Judicial dispusiera que el caso pase al Tribunal Constitucional (TC), al conceder el recurso de agravio constitucional presentado por la defensa de Chávez. La decisión fue emitida por la Segunda Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima.

La ex primera ministra permanece asilada en la residencia de la Embajada de México en Lima desde noviembre de 2025, adonde acudió antes de que se emitiera la sentencia por el caso relacionado con el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. Actualmente, dicho fallo se encuentra en etapa de apelación ante la Corte Suprema.

Según las autoridades peruanas, el Gobierno de México comunicó el otorgamiento del asilo diplomático el 3 de noviembre de 2025. Ese mismo día, el Gobierno peruano anunció la ruptura de relaciones diplomáticas con ese país. Previamente, México también concedió asilo político a Lilia Paredes, esposa del expresidente Pedro Castillo, a quien se le otorgó un salvoconducto para viajar a ese país.

Se pronunció sobre el caso Ollanta Humala

Durante su diálogo con la prensa, la presidenta también fue consultada por la situación del expresidente Ollanta Humala tras la resolución del Tribunal Constitucional que anuló el proceso penal seguido en su contra por lavado de activos.

Fujimori señaló que, pese a las discrepancias que pueda tener respecto de algunas decisiones judiciales, corresponde respetarlas y precisó que aún no había revisado el contenido de la resolución.

“Yo siempre he señalado que a lo largo de mi vida política he tenido momentos difíciles, pero siempre he dado la cara. No ha sido en este caso el mismo comportamiento. Sin embargo, más allá de las discrepancias que uno pueda tener de las decisiones de algunas instituciones, uno tiene que respetar el sentido de esa decisión. No conozco los detalles, no he leído la resolución todavía”, manifestó.

Respecto al procedimiento para la eventual liberación del exmandatario, explicó que, tras la resolución del Tribunal Constitucional, corresponde al Poder Judicial emitir la orden de excarcelación y posteriormente al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) ejecutar la medida.

“ Una vez que el Tribunal Constitucional emite la resolución, el juez encargado es el que tiene que ordenar su excarcelación. Entonces falta la decisión del Poder Judicial. Esto puede tomar uno o dos días adicionales. Y luego con esa resolución va al INPE y es el INPE que ejecuta la libertad”, indicó.

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