Keiko Fujimori afirma que Gobierno aún no define entrega de salvoconducto a Betssy Chávez. (Foto: Captura / Canal N)
Keiko Fujimori afirma que Gobierno aún no define entrega de salvoconducto a Betssy Chávez. (Foto: Captura / Canal N)
Por Redacción EC

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, afirmó este viernes que el Ejecutivo aún no ha adoptado una decisión sobre el pedido de salvoconducto solicitado por la ex presidenta del Consejo de Ministros Betssy Chávez para viajar a México, e indicó que sostendrá una reunión con el canciller antes de definir la posición del Gobierno.

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