La presidenta de la República, Keiko Fujimori remarcó que el balance de su Gobierno se hará aún cuando se cumplan los 100 días de haber iniciado su gestión como mandataria.

Tras realizar una visita a Santa Anita donde se colocó la primera piedra de la I.E. José María Arguedas, Fujimori fue abordada por los medios quienes le pidieron su apreciación en cuanto a los aciertos y errores en tres meses de trabajo.

“ El balance vendrá a las 100 días pero sí creo que estamos golpeando fuertemente a las organizaciones criminales con el Comando unificado ”, dijo.

#EnVivo Keiko Fujimori: Estamos golpeando fuertemente a las organizaciones criminales con el Comando Unificado Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/WAgcNzGC9I https://t.co/rNrIz4WPI4 — Canal N (@canalN_) October 27, 2026

“Ayer han visto el trabajo en conjunto con el equipo técnico del MTC, con fiscales, Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Hemos logrado derribar 42 antenas en cuatro penales; ese es un trabajo que se inicia con mucha fuerza, también se han hecho capturas importantes y en ese esfuerzo vamos a continuar”, agregó.

Llegada León XIV

Acompañada por el ministro de Educación, José Antonio Chang, la mandataria volvió a mostrar su satisfacción tras confirmarse la llegada del papa León XIV al Perú.

“Hemos recibido con profunda alegría la confirmación de su santidad el papa León XIV que va a hacer su gira por Sudamérica. Por supuesto que el Perú, el país que el tiene en su corazón, lo va a recibir con gran alegría”, dijo.

“Para nosotros es un bálsamo, un regalo que nos dan en medio de la adversidad que empezamos a afrontar. La llegada del papa la recibimos con una gran bendición”, agregó.

Agradece a presidente Kast

De otro lado, Fujimori agradeció la ayuda humanitaria que envió al Perú el presidente José Antonio Kast de Chile para ayudar a contrarrestar los incendios forestales que se produjeron en Puno hace unos días.

“Quiero también agradecer a Chile, porque el presidente Kast nos envío un helicóptero que también nos ayudó a contener y a acabar con los incendios. Ayer se activaron incendios adicionales pero ya se controlaron”, finalizó.

Los 100 del gobierno de la presidenta Keiko Fujimori se cumplirán el 5 de noviembre de 2026, luego de asumir el 28 de julio.