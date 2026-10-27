Keiko Fujimori puso la primera piedra de la IE José María Arguedas en Santa Anita. (Fotos: Mario Zapata/EC)
Keiko Fujimori puso la primera piedra de la IE José María Arguedas en Santa Anita. (Fotos: Mario Zapata/EC)
Por Redacción EC

La presidenta de la República, Keiko Fujimori remarcó que el balance de su Gobierno se hará aún cuando se cumplan los 100 días de haber iniciado su gestión como mandataria.

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