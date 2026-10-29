En el marco de su visita a El Salvador, la presidenta Keiko Fujimori consideró que su visita al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) le servirá al Gobierno peruano para replicar estas cárceles en nuestro país.

En una declaración de prensa, resaltó la necesidad de ampliar la infraestructura carcelaria del Perú y conocer las iniciativas implementadas en el CECOT, con miras a evaluar su aplicación en los establecimientos penitenciarios nacionales. Destacó que se espera terminar la construcción de seis nuevos penales.

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“Sabemos que en el Perú necesitamos la construcción de cárceles, terminar seis que están en proceso. Y creo que hoy este recorrido nos va a inspirar mucho para poder replicar estas cárceles con todas estas iniciativas, como Plan Cero Ocio”, señaló.

En esa línea, destacó que la visita permitirá a las autoridades peruanas conocer directamente el funcionamiento del centro penitenciario salvadoreño y las medidas adoptadas para enfrentar a las organizaciones criminales.

De igual modo, la jefa de Estado afirmó que su gobierno utilizará las facultades otorgadas por el Congreso para impulsar medidas que permitan enfrentar a las organizaciones criminales, mediante instrumentos legales que fortalezcan la capacidad de respuesta del Estado.

“Acabamos de recibir facultades del Congreso de la República. Y una de estas facultades es fundamental: declarar a estos grupos como hostiles, como terroristas. Hay que nombrarlos así, como lo que son, para luego tener todos los mecanismos legales para enfrentarlos, arrinconarlos y ponerlos en prisión”, enfatizó.

Fujimori Higuchi también expresó su reconocimiento a las instituciones de seguridad de El Salvador y al mandatario Nayib Bukele por las acciones desarrolladas en ese país.

“Mi reconocimiento a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional de El Salvador, porque sin duda es gracias al esfuerzo en conjunto que se han podido lograr estos resultados y, por supuesto, mi reconocimiento al liderazgo y a la valentía del presidente Bukele”, manifestó.

Durante la actividad, la mandataria estuvo acompañada por los ministros de Relaciones Exteriores, Carlos Espá; Interior, César Astudillo; y Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez.