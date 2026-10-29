La presidenta Keiko Fujimori declaró a la prensa de El Salvador luego de visitar el CECOT. (Foto: Presidencia)
La presidenta Keiko Fujimori declaró a la prensa de El Salvador luego de visitar el CECOT. (Foto: Presidencia)
Por Redacción EC

En el marco de su visita a El Salvador, la presidenta Keiko Fujimori consideró que su visita al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) le servirá al Gobierno peruano para replicar estas cárceles en nuestro país.

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