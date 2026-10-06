Keiko Fujimori planea reunirse con Bukele el 29 de octubre en El Salvador
Keiko Fujimori planea reunirse con Bukele el 29 de octubre en El Salvador
Por Martín Calderón

La presidenta Keiko Fujimori solicitó al Congreso autorización para salir del país entre el 28 y el 31 de octubre para visitar El Salvador. Tiene previsto reunirse con el mandatario Nayib Bukele y, tal como adelantó El Comercio, conocer el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una prisión de máxima seguridad que se ha convertido en uno de los principales símbolos de la política de seguridad de ese gobierno.

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