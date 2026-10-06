La presidenta Keiko Fujimori solicitó al Congreso autorización para salir del país entre el 28 y el 31 de octubre para visitar El Salvador. Tiene previsto reunirse con el mandatario Nayib Bukele y, tal como adelantó El Comercio, conocer el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una prisión de máxima seguridad que se ha convertido en uno de los principales símbolos de la política de seguridad de ese gobierno.

La agenda remitida al Senado detalla que el gobierno de Fujimori busca conocer los “modelos de gestión e infraestructura implementados por El Salvador”. Incluye asuntos del llamado “Plan Bukele”.

La solicitud precisa que el viaje permitirá conocer “las experiencias exitosas de El Salvador” y evaluar “su posible adaptación a la realidad del Perú”.

El primer punto de la agenda

La visita al CECOT está programada para el jueves 29 de octubre. El CECOT, inaugurado en el 2023, fue diseñado por el gobierno de Bukele para albergar hasta 40.000 personas. Forma parte de la política de encarcelamiento masivo desplegada durante el régimen de excepción en El Salvador.

Durante su campaña presidencial, Fujimori planteó la construcción de penales de gran capacidad y de un “mega penal” destinado a internos de alta peligrosidad, tomando como referencia el modelo del CECOT.

El mismo 29 de octubre, la presidenta tiene previsto reunirse con el ministro de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador, Gustavo Villatoro, a las 11 de la mañana. El encuentro contempla una exposición sobre el sistema penitenciario salvadoreño.

Fuentes cercanas al Ejecutivo han asegurado a El Comercio que la delegación peruana la conformarían los ministros Carlos Espá (Relaciones Exteriores), Rafael Belaunde (Defensa), César Astudillo (Interior) y Ernesto Álvarez (Justicia y Derechos Humanos).

Programa “Cero ocio”

Otro de los aspectos del “plan Bukele” que figura en la solicitud presentada al Senado es el programa denominado “cero ocio”, una política orientada a las actividades que realizan los internos durante su permanencia en prisión.

El programa busca reducir la inactividad dentro de las cárceles salvadoreñas mediante la incorporación de internos considerados de menor peligrosidad o que se encuentran en la denominada “fase de confianza” a actividades laborales. Entre las tareas que realizan figuran la fabricación de mobiliario escolar, la confección de uniformes y labores de mantenimiento y reparación de infraestructura pública.

Organizaciones de derechos humanos han planteado dudas sobre las condiciones en las que se desarrolla el programa y su compatibilidad con los estándares internacionales sobre trabajo penitenciario.

Formación policial

Otros de los aspectos que aparecen en la agenda son la formación policial y el marco legal utilizado para combatir a las organizaciones criminales.

El gobierno de Keiko Fujimori ya ha planteado que determinadas organizaciones criminales sean consideradas como organizaciones terroristas.

La visita a El Salvador se produce cuando la seguridad ciudadana es uno de los principales problemas para el gobierno de Fujimori. Una encuesta de Datum para El Comercio realizada en septiembre pasado concluyó que el 76% de los peruanos se siente inseguro en las calles de su ciudad. Además, el 65% considera que la delincuencia y la inseguridad aumentaron en su distrito.

Además, el 57% opina que la administración de Fujimori no tiene una estrategia para garantizar la seguridad ciudadana en el país.

Reunión con Bukele

Después de la visita al CECOT y de la reunión con Villatoro, Fujimori tiene previsto encontrarse con Bukele a las 5 de la tarde del 29 de octubre.

La agenda contempla primero una conversación privada entre ambos mandatarios y posteriormente una reunión con ministros de ambos gobiernos.

El Ejecutivo sostiene que el encuentro permitirá reforzar la cooperación bilateral en seguridad, justicia, educación y salud.

ESTA ES LA AGENDA DE FUJIMORI EN EL SALVADOR

Miércoles 28 de octubre:

- 20:29 Llegada a San Salvador. Recibimiento oficial por la ministra de Relaciones Exteriores de El Salvador.

Jueves 29 de octubre:

- 11:00 Visita al CECOT. Encuentro con el ministro de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador.

- 17:00 Reunión con el presidente Bukele. Primero una reunión privada y luego una cita ampliada con ministros de Estado.

- 18:30 Cena oficial

Viernes 30 de octubre:

- 08:00 Desayuno empresarial (por confirmar)

- 11:00 Visita al Hospital Rosales. Encuentro con el ministro de Salud de El Salvador.

- 15:00 Visita a colegio emblemático. Encuentro con la ministra de Educación, Ciencia y Tecnología de El Salvador.

- 19:00 Recepción oficial (por confirmar)

Sábado 31 de octubre:

- 15:40 Llegada a Lima

A Madrid

Fujimori también solicitó autorización para permanecer fuera del país del 2 al 6 de noviembre. Planea viajar a España para participar en la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, que se desarrollará en Madrid el 4 y 5 de noviembre.

La agenda de la cumbre incluye asuntos como sostenibilidad ambiental, transformación digital e inteligencia artificial, educación, ciencia e innovación, cohesión social y proyección internacional de la Comunidad Iberoamericana.

La solicitud de autorización señala además como objetivos impulsar la cooperación frente al crimen organizado transnacional y abordar la gestión de riesgos de desastres y la respuesta ante el fenómeno de El Niño.

Durante la ausencia de Fujimori, el despacho presidencial sería asumido por el primer vicepresidente, Luis Galarreta, también presidente del Consejo de Ministros.