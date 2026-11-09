Keiko Fujimori solicita permiso al Senado para viajar a China, a Cumbre de APEC, y realizar visita a Japón
Presidenta tiene previsto participar en la 33 Cumbre de Líderes Económicos de APEC, que se desarrollará en Shenzhen, y posteriormente cumplir una visita a Japón y reunirse con la primera ministra Sanae Takaichi.
El pedido fue formalizado mediante el Oficio N.° 311-2026-PR, fechado el 6 de noviembre y dirigido al presidente del Senado, Miguel Torres. La solicitud cuenta con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, según consta en el acta de la sesión del 6 de noviembre.
La mandataria tiene previsto participar en la cumbre de APEC, que se realizará en la ciudad china de Shenzhen los días 18 y 19 de noviembre. Durante el encuentro se abordarán asuntos relacionados con el comercio, la inversión, la conectividad, la innovación tecnológica y el desarrollo sostenible, entre otros temas de cooperación económica regional.
Asimismo, la agenda contempla reuniones bilaterales con representantes de otras economías participantes, entre ellas Vietnam, Filipinas y Singapur, además de un encuentro con empresarios estadounidenses y de otras economías de APEC para presentar las oportunidades de inversión en el Perú.
Reunión con primera ministra de Japón
Tras concluir sus actividades en China, Fujimori viajará a Japón, donde cumplirá una visita el 20 de noviembre. La actividad central será una reunión con la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, prevista para las 14:10 horas en la sede del Gobierno japonés, conocida como Kantei.
El encuentro tendrá lugar en el marco del décimo aniversario de la Asociación Estratégica entre Perú y Japón, establecida en noviembre de 2016. Según el documento, ambos países buscarán fortalecer sus relaciones en materia de comercio, inversiones, infraestructura, tecnología, energías limpias y cooperación frente a desastres naturales.
La agenda también contempla un seminario dirigido al sector empresarial japonés y un almuerzo de trabajo con representantes de organizaciones empresariales.