La presidenta de la República, Keiko Fujimori, solicitó al Senado autorización para salir del país del 15 al 21 de noviembre a fin de participar en la 33 Cumbre de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), en China, y realizar una visita a Japón.

El pedido fue formalizado mediante el Oficio N.° 311-2026-PR, fechado el 6 de noviembre y dirigido al presidente del Senado, Miguel Torres. La solicitud cuenta con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, según consta en el acta de la sesión del 6 de noviembre.

La mandataria tiene previsto participar en la cumbre de APEC, que se realizará en la ciudad china de Shenzhen los días 18 y 19 de noviembre. Durante el encuentro se abordarán asuntos relacionados con el comercio, la inversión, la conectividad, la innovación tecnológica y el desarrollo sostenible, entre otros temas de cooperación económica regional.

Oficio presentado al presidente del Senado, Miguel Torres.

Asimismo, la agenda contempla reuniones bilaterales con representantes de otras economías participantes, entre ellas Vietnam, Filipinas y Singapur, además de un encuentro con empresarios estadounidenses y de otras economías de APEC para presentar las oportunidades de inversión en el Perú.

Reunión con primera ministra de Japón

Tras concluir sus actividades en China, Fujimori viajará a Japón, donde cumplirá una visita el 20 de noviembre. La actividad central será una reunión con la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, prevista para las 14:10 horas en la sede del Gobierno japonés, conocida como Kantei.

El encuentro tendrá lugar en el marco del décimo aniversario de la Asociación Estratégica entre Perú y Japón, establecida en noviembre de 2016. Según el documento, ambos países buscarán fortalecer sus relaciones en materia de comercio, inversiones, infraestructura, tecnología, energías limpias y cooperación frente a desastres naturales.

La agenda también contempla un seminario dirigido al sector empresarial japonés y un almuerzo de trabajo con representantes de organizaciones empresariales.