Keiko Fujimori participará en la 33° cumbre de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). (Foto: Presidencia)
Keiko Fujimori participará en la 33° cumbre de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). (Foto: Presidencia)
Por Redacción EC

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, solicitó al Senado autorización para salir del país del 15 al 21 de noviembre a fin de participar en la 33 Cumbre de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), en China, y realizar una visita a Japón.

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