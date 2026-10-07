La presidenta de la república, Keiko Fujimori, sostuvo una reunión con el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, en Palacio de Gobierno el último martes 6 de octubre.

Según informó la Presidencia de la República en una nota de prensa, la finalidad fue abordar “temas vinculados a la protección de los derechos fundamentales de los peruanos, con especial énfasis en la población en situación de vulnerabilidad”.

Durante el encuentro realizado en Palacio de Gobierno, ambas autoridades también dialogaron sobre asuntos relacionados a la adecuada prestación de los servicios públicos.

Seguidamente, la jefa de Estado se reunió con la vicepresidenta del Parlamento Andino, Maali del Pomar.

En la cita ambas abordaron “temas de interés institucional” sobre el organismo regional, encargado de impulsar la integración regional entre los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones (CAN).

Fujimori sostuvo dichas reuniones en medio del debate en el pleno de la Cámara de Diputados del Congreso sobre el otorgamiento de facultades legislativas al Ejecutivo.

El dictamen aprobado otorga facultades especiales al Gobierno para legislar en seguridad ciudadana y fenómeno El Niño por 90 días.

Este texto, aprobado previamente por mayoría en la Comisión de Constitución, había sido rechazado horas antes, pero tras aceptarse una reconsideración se volvió a votar, alcanzando el respaldo mayoritario: 66 votos a favor, 34 en contra y 24 abstenciones.