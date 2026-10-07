La presidenta de la república, Keiko Fujimori, sostuvo una reunión con el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, en Palacio de Gobierno el último martes 6 de octubre.
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