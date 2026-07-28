La presidenta electa Keiko Fujimori sostuvo este martes 28 de julio en Torre Tagle, acompañada del canciller designado Carlos Espá, una reunión con el mandatario argentino, Javier Milei.

Según informó la Cancillería en su cuenta institucional en “X” (antes Twitter), en el encuentro se destacaron los “profundos” lazos históricos entre ambos países.

Asimismo, se resaltó la importancia de “fortalecer la cooperación bilateral en ámbitos estratégicos como el económico, la seguridad, la ciencia, tecnología e innovación”.

#TransmisiónDeMandoPerú 🇵🇪 | La presidenta electa @KeikoFujimori sostuvo hoy en Torre Tagle, acompañada del canciller designado Carlos Espá, una reunión con el mandatario argentino @JMilei. En el encuentro se destacaron los profundos lazos históricos entre ambos países, así como… pic.twitter.com/74VqL47SIw — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) July 28, 2026

Cabe indicar que Javier Milei y otros nueve jefes de Estado y de Gobierno, altas autoridades gubernamentales y representantes de organismos internacionales participan en las actividades oficiales de Transmisión del Mando este 28 de julio.

Durante la tarde y noche del lunes 27 llegaron al país los presidentes de Honduras, Nasry Asfura; de Ecuador, Daniel Noboa; de Panamá, José Raúl Mulino; de Uruguay, Yamandú Orsi; y Paraguay, Santiago Peña.

También de Bolivia, Rodrigo Paz; de Chile, José Antonio Kast; y el jefe de Gobierno de Aruba y representante del reino de los Países Bajos, Mike Eman. Fujimori también recibió en Torre Tagle al rey Felipe VI de España.

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Como se recuerda, Keiko Fujimori asumirá la Presidencia de la República este martes 28 de julio durante una sesión solemne del Congreso de la República. Esta ceremonia marca el inicio oficial de su gestión como mandataria del Perú.

Luego de la ceremonia en el Congreso, la presidenta se trasladará a Palacio de Gobierno, donde tomará juramento a los integrantes de su primer Gabinete Ministerial.

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Una vez juramentados los ministros de Estado, Fujimori Higuchi recibirá el saludo de los jefes de Estado y demás autoridades extranjeras asistentes a la transmisión del mando.