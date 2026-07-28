La mandataria electa Keiko Fujimori junto al presidente de Argentina, Javier Milei. (Foto: Cancillería peruana)
La mandataria electa Keiko Fujimori junto al presidente de Argentina, Javier Milei. (Foto: Cancillería peruana)
Por Redacción EC

La presidenta electa Keiko Fujimori sostuvo este martes 28 de julio en Torre Tagle, acompañada del canciller designado Carlos Espá, una reunión con el mandatario argentino, Javier Milei.

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