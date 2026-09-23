La presidenta Keiko Fujimori sostuvo una reunión con la reina Máxima de los Países Bajos. (Foto: Presidencia)
La presidenta Keiko Fujimori sostuvo una reunión con la reina Máxima de los Países Bajos. (Foto: Presidencia)
/ LINO CHIPANA
Por Redacción EC

La presidenta de la república, Keiko Fujimori, sostuvo hoy una reunión con la reina Máxima de los Países Bajos, en su calidad de asesora especial del secretario general de las Naciones Unidas para la Salud Financiera.

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