La presidenta de la república, Keiko Fujimori, sostuvo hoy una reunión con la reina Máxima de los Países Bajos, en su calidad de asesora especial del secretario general de las Naciones Unidas para la Salud Financiera.

Según informó la Presidencia, durante el encuentro, la mandataria peruana destacó que la salud y la inclusión financiera son pilares de un sistema económico centrado en el bienestar de las personas.

En ese sentido, señaló que el Gobierno busca mejorar el acceso, el uso y la calidad de los servicios financieros, y asegurar que estos se brinden dentro de un sistema seguro, sostenible e inclusivo.

En la reunión en la que estuvo presente el canciller Carlos Espá, Fujimori presentó los avances del Perú en la implementación de la Política Nacional de Inclusión Financiera, instrumento que busca mejorar el bienestar económico de la población mediante su incorporación al sistema financiero formal, con enfoques intercultural y territorial, y promoviendo la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

Asimismo, destacó que la política se implementa mediante un Plan Estratégico Multisectorial, que articula las acciones de las entidades competentes para promover una inclusión financiera sostenible.

La presidenta de la república, Keiko Fujimori, se reunió en Nueva York con Su Majestad la Reina Máxima de los Países Bajos, asesora especial del secretario general de las Naciones Unidas para la Salud Financiera.



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La jefa de Estado también añadió que el Gobierno desarrolla iniciativas de educación financiera en todo el país, con la participación del Ministerio de Economía y Finanzas y otros sectores, a fin de fortalecer la confianza de la población en el sistema financiero.

Cabe recordar que Keiko Fujimori sostendrá este miércoles 23 de setiembre una reunión bilateral con el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, en la sede de este organismo internacional.

Según informó la Presidencia de la República, en la reunión se abordarán asuntos de especial interés nacional, incluidos el fortalecimiento de la cooperación en gestión del riesgo de desastres y preparación frente al Fenómeno El Niño 2026-2027.

También se verán otros temas de la agenda común, como la lucha contra la delincuencia organizada transnacional y la cooperación en materia migratoria.