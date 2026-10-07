La presidenta Keiko Fujimori afirmó que Constitución Política de 1993 es “sólida” y permite dar garantías y estabilidad jurídica a los inversionistas nacionales y extranjeros.

Durante su discurso por la inauguración de la primera planta de vidrio flotado de producción nacional, ubicada en la provincia de San Vicente de Cañete, la mandataria recordó que en el año 2000 el gobierno de su padre, Alberto Fujimori, tomó “decisiones claves“ para el desarrollo del país.

“Esto se logró primero porque tenemos una Constitución Política sólida que permite dar garantías y estabilidad jurídica a los inversionistas peruanos y extranjeros, (para que puedan) apostar por nuestro país”, manifestó.

“En el año 2000, en la última parte del gobierno de mi padre, se tomaron también decisiones claves que permitieron que el Perú abra las puertas del desarrollo”, agregó.

Fujimori Higuchi también afirmó que la inversión privada puede convertirse en más producción y oportunidades, tanto para las empresas como para la población.

Asimismo, indicó que nuestro compromiso como país es generar las condiciones para que este crecimiento se traduzca en mejores oportunidades para los peruanos, más trabajo, calidad de educación, de obras, servicios básicos y de seguridad.

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La mandataria resaltó que la inauguración de esta planta industrial es un momento importante para el Perú, porque, por primera vez, se producirá un insumo que antes se tenía que importar.

“Se invirtió más de 130 millones de dólares y va tener una capacidad de 600 toneladas diarias, esa es una cifra increíble, cuantiosa, de lo que vamos a poder fabricar”, aseguró.

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