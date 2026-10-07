La presidenta Keiko Fujimori participó en la inauguración de la primera planta de vidrio flotado de producción nacional, ubicada en la provincia de San Vicente de Cañete. (Foto: Presidencia)
La presidenta Keiko Fujimori participó en la inauguración de la primera planta de vidrio flotado de producción nacional, ubicada en la provincia de San Vicente de Cañete. (Foto: Presidencia)
/ LINO CHIPANA
Por Redacción EC

La presidenta Keiko Fujimori afirmó que Constitución Política de 1993 es “sólida” y permite dar garantías y estabilidad jurídica a los inversionistas nacionales y extranjeros.

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