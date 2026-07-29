Veinticinco años después de la caída de Alberto Fujimori, el fujimorismo vuelve al poder en el Perú. Keiko Fujimori- su hija y lideresa de Fuerza Popular- juró como presidenta de la República y, en su primer discurso ante el Congreso, anunció que las Fuerzas Armadas asumirán el “liderazgo” en la seguridad, durante los estados de emergencia.

También prometió respetar la independencia de poderes (que su padre quebró el 5 de abril de 1992) y adelantó las medidas extraordinarias que adoptará su administración de cara a la emergencia climática del fenómeno de El Niño (FEN).

Antes de arribar al Palacio de Torre Tagle-sede de la cancillería, donde tuvo reuniones bilaterales con los presidentes Javier Milei (Argentina), José Antonio Kast (Chile), Daniel Noboa (Ecuador), entre otros- Fujimori Higuchi recordó a su progenitor en sus redes sociales. “Papá, hoy el Perú te recuerda y millones te llevan en su corazón. Sé que me acompañas en este día tan importante”, escribió.

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Después de la 1 p.m. (con un retraso de 45 minutos respecto a la agenda oficial) dio inicio la ceremonia de asunción. El presidente del Congreso, Miguel Torres (Fuerza Popular)tomó juramentó a Fujimori Higuchi como jefa de Estado y luego a Luis Galarreta como primer vicepresidente de la República. Este último se mostró emotivo en ese momento.

Luego, el presidente de la cámara de diputados, Óscar Reto (Partido de Buen Gobierno), en su calidad de vicepresidente del Congreso, tomó juramento a Torres, quien también es segundo vicepresidente de la República.

(Foto: Presidencia Perú)

En las graderías del Parlamento se observó a Hiro y Sachie Fujimori, hermanos de la presidenta. Este último reside en Japón desde hace varios años. El único integrante de la familia Fujimori Higuchi ausente fue el excongresista Kenji Fujimori, quien fue desaforado y luego sentenciado a prisión suspendida por los “Mamani videos” y que se mantiene alejado de la política.

También estuvieron presentes Kyara y Kaori Villanella Fujimori, hijas de la mandataria. Ellas han acompañado a su madre desde la campaña de segunda vuelta.

Fujimori Higuchi, antes de comenzar su discurso, que duró 45 minutos, recibió silbidos y gritos desde Juntos por el Perú y Ahora Nación. Los senadores y diputados de estas bancadas de izquierda exigieron justicia para los muertos en las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte fines de 2022 y comienzos de 2023 y optaron por no escuchar el mensaje a la nación, al retirarse del hemiciclo.

(Foto: Antonio Melgarejo/ El Comercio)

Decretos de urgencia y solicitud de facultades

En el inicio de su mensaje a la Nación, Fujimori Higuchi afirmó que recibe un país “marcado por el abandono” y un Estado “debilitado por la improvisación” y la “corrupción”, donde las instituciones dejaron de servir a los ciudadanos. Agregó que una evidencia “dramática” de este abandono ha sido “la extorsión que asfixia” al pequeño comerciante, al mototaxista y al emprendedor.

En ese sentido, calificó de “inaceptable” que hace cinco días una familia de 10 integrantes, entre ellos cinco menores de edad, haya fallecido en medio de un incendio presuntamente provocado “por no ceder” a la extorsión en el Cercado de Lima.

Fujimori anunció que, durante los estados de emergencia, las Fuerzas Armadas asumirán temporalmente “el liderazgo” de las operaciones de seguridad y de control interno. En la actualidad, es la Policía Nacional la que conduce esta política.

(Foto: Alonso Chero/ El Comercio)

La presidenta de la República refirió que la lucha contra la inseguridad no solo será contra el delincuente común, sino que irán “tras las mafias nacionales e internacionales”, que financian la extorsión, el sicariato, el narcotráfico y la minería ilegal. “Fortaleceremos los sistemas de inteligencia para desarticular estas organizaciones desde sus cabecillas y sus estructuras económicas”, agregó.

Fujimori Higuchi advirtió que serán “implacables” con los policías que “traicionen el uniforme”.

“Ningún miembro de la Policía Nacional que se ponga al servicio del delito encontrará protección en nuestro gobierno. Quien deshonre la institución responderá ante la justicia con todo el peso de la ley”, mencionó.

Al igual que en su campaña, la mandataria dijo que fortalecerá y ampliará las unidades de flagrancia y ejecutará “una profunda reforma” al sistema penitenciario “para que las cárceles vuelvan a ser centros de reclusión y no centros de operaciones del crimen organizado”.

De cara al FEN, Fujimori sostuvo que su administración iniciará “de inmediato” la descolmatación “masiva” de ríos, la construcción de defensas ribereñas y la protección de cuencas.

“Destinaremos maquinaria pesada a los puntos críticos e implementaremos un sistema logístico de respuesta rápida para asegurar el abastecimiento de alimentos, agua y medicinas en las zonas de mayor vulnerabilidad. Los agricultores que se vean afectados por el fenómeno climático recibirán asistencia financiera y técnica. Nuestros agricultores no estarán solos”, adelantó.

Fujimori Higuchi también confirmó que su gobierno emitirá decretos de urgencia y que solicitará al Congreso facultades delegadas para enfrentar al FEN y la inseguridad ciudadana, como lo informó El Comercio hace un par de semanas.

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El aumento del sueldo mínimo que cuestionó

La jefa de Estado, además, anunció que el sueldo mínimo vital pasará de S/1,130 a S/1,300, aunque no precisó desde cuándo. Cabe recordar que, en la última campaña de balotaje, ella criticó a Roberto Sánchez, su oponente de Juntos por el Perú, cuando propuso esa medida. “No buscamos el aplauso fácil”, dijo en aquella oportunidad.

Fujimori Higuchi refirió que duplicará el monto de Pensión 65, que pasará de S/350 a S/700 cada dos meses, prometió concluir la línea 2 del Metro de Lima y comenzar la ejecución de las líneas 3, 4, 5 y 6, e impulsar sistemas de metro en Arequipa, Piura y Trujillo, así como los trenes de cercanías Lima – Ica y Lima – Barranca.

En otro momento, la presidenta, dirigiéndose al país y también a la comunidad internacional, reiteró su compromiso de “respeto a la independencia de poderes y a las libertades individuales, en particular la libertad de expresión y la de prensa”. “Ellos son la base de todo Estado de Derecho en un país democrático”, complementó.

En el tramo final de su mensaje a la Nación, que duró 45 minutos, la presidenta Keiko Fujimori hizo un llamado a la oposición en el Congreso- que a través del diputado Óscar Reto (Partido del Buen Gobierno) tiene el control de la cámara baja- para tender puentes de diálogo.

“Hago un llamado a las fuerzas políticas de la oposición: tendamos los puentes del diálogo; pensemos en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones”, acotó.

Por la tarde, Fujimori Higuchi tomó juramento al Gabinete Ministerial, liderado por Luis Galarreta, secretario general de Fuerza Popular. De los 19 integrantes, solo dos son mujeres: Mara Seminario (Mujer y Poblaciones Vulnerables) y Maritza Canales (Desarrollo e Inclusión Social). También figuran los ex primeros ministros Ernesto Álvarez (Justicia y Derechos Humanos) y José Antonio Chang (Educación).

(Foto: Hugo Pérez/ El Comercio)

Álvarez, quien juró de manera virtual, fue titular de la PCM en la administración de José Jerí (octubre 2025-febrero 2026), mientras Chang en el segundo mandato de Alan García (2006-2011).

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El mandatario saliente José María Balcázar fue al Congreso, donde entregó la banda presidencial. A diferencia del 2021, cuando no se le permitió el ingreso al entonces presidente Francisco Sagasti, el exjuez sí pudo entrar al Palacio Legislativo.

(Foto: Presidencia Perú) / Victor Vasquez

Durante la última semana hubo un intercambio de cartas entre Balcázar y Fernando Rosgliosi, actual senador. El expresidente del Congreso en funciones le informó que su mandato concluía el domingo 26 de julio y que debía entregar la banda el lunes 27 al presidente del nuevo Senado. No obstante, luego precisó que la administración del perulibrista terminaba el 28 de julio.