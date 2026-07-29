Por Sebastian Ortiz Martínez

Veinticinco años después de la caída de Alberto Fujimori, el fujimorismo vuelve al poder en el Perú. Keiko Fujimori- su hija y lideresa de Fuerza Popular- juró como presidenta de la República y, en su primer discurso ante el Congreso, anunció que las Fuerzas Armadas asumirán el “liderazgo” en la seguridad, durante los estados de emergencia.

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