Keiko Fujimori visita Tumbes para supervisar implementación de medidas por fenómeno El Niño. (Foto: Presidencia)
Keiko Fujimori visita Tumbes para supervisar implementación de medidas por fenómeno El Niño. (Foto: Presidencia)
Por Redacción EC

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, dijo que como autocrítica de sus primeros 100 días de gobierno, podrían haber trabajado con “mayor rapidez”. Adicionalmente, reiteró su reclamo porque esperaba obtener más facultades aprobadas por el Congreso.

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