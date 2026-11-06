La presidenta de la República, Keiko Fujimori, dijo que como autocrítica de sus primeros 100 días de gobierno, podrían haber trabajado con “mayor rapidez”. Adicionalmente, reiteró su reclamo porque esperaba obtener más facultades aprobadas por el Congreso.

“Siempre se pueden hacer mejores cosas con mayor rapidez, pero acá resalto el trabajo de todo el gabinete. Estamos trabajando sábado y domingo con sentido de urgencia”, dijo ante la prensa cuando se le preguntó sobre alguna autocrítica a su gestión.

Este jueves 5 de noviembre en la noche, Keiko Fujimori difundió un video donde hizo un balance sobre sus primeros 100 días de gobierno. Sobre eso, la mandataria reiteró que han logrado avances sobre todo en materia de seguridad ciudadana.

“Estamos en el camino correcto. Cuando llegamos al Gobierno teníamos una cifra de 7.5 de personas que perdían la vida por día, esa cifra ha disminuido a 6.5. Hay un comando unificado, una comisión de alto nivel, un gobierno que respalda a su policía y la Fuerzas Armadas, y los indicadores nos están mostrando que vamos por el buen camino”, aseveró.

Fujimori, como uno de los aspectos para mejorar la labor del Ejecutivo, comentó que le hubiera gustado “obtener más facultades”. “No lo digo en son de queja, lo digo de cara hacia el futuro. Van a venir tiempos muy difíciles, por eso creo que el llamado a la unidad es lo más importante en este momento”.