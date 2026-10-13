La presidenta Keiko Fujimori se pronunció en sus redes sociales tras conocerse el diagnóstico de cáncer al pulmón del papa León XIV y pidió a los peruanos unir su fe en “una gran cadena de oración” por la salud del pontífice.

A través de su cuenta en “X” (antes Twitter), la mandataria dijo que recibe “con tristeza” la noticia sobre la salud del religioso e hizo votos para “verlo pronto recuperado”.

“Los peruanos recibimos con profunda tristeza la noticia sobre la salud de nuestro querido Papa León XIV. Le pedimos a Dios que lo cuide, le dé fuerzas y nos permita verlo pronto recuperado”, expresó.

“Hoy, más que nunca, unamos nuestra fe en una gran cadena de oración. Que nuestro Señor de los Milagros escuche nuestras súplicas y lo acompañe en este difícil momento”, agregó.

Fujimori Higuchi también remarcó que el Perú, “que también es su hogar”, “abraza” a León XIV “con inmenso cariño”. “Hoy nos toca acompañarlo con nuestras oraciones, así como usted tantas veces nos ha acompañado con las suyas”, sentenció.

Los peruanos recibimos con profunda tristeza la noticia sobre la salud de nuestro querido Papa León XIV. Le pedimos a Dios que lo cuide, le dé fuerzas y nos permita verlo pronto recuperado. Hoy, más que nunca, unamos nuestra fe en una gran cadena de oración. Que nuestro Señor de los Milagros escuche nuestras súplicas y lo acompañe en este difícil momento. Santo Padre, esta tierra, que también es su hogar, lo abraza con inmenso cariño. Hoy nos toca acompañarlo con nuestras oraciones, así como usted tantas veces nos ha acompañado con las suyas. — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) October 14, 2026

Como se recuerda, el papa León XIV fue operado con éxito este martes de un adenocarcinoma pulmonar, un tipo de cáncer que afecta a los pulmones. Durante la intervención, los médicos le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho.

“Un examen histológico extemporáneo confirmó el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, tal como se sospechaba en las pruebas preoperatorias”, indica el comunicado del Vaticano remitido a los medios, donde se especifica que la intervención del pontífice duró aproximadamente noventa minutos.

El comunicado añade que “el procedimiento fue exitoso, sin complicaciones”. El equipo médico que ha operado a León XIV ha optado por un procedimiento “radical” para limpiar la zona del tumor y por ello han extirpado el lóbulo inferior del pulmón.

Tras la operación, el pontífice “despertó con normalidad y, después de un breve periodo de observación, regresó a su habitación en el décimo piso” del Policlínico Gemelli. Incluso pidió la cena, según fuentes vaticanas.

León XIV permanecerá ingresado en el Gemelli para seguir con la recuperación y someterse a exámenes posoperatorios. El equipo médico no ha detallado si el papa necesitará tratamiento específico ante la naturaleza del tumor extirpado.