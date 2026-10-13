La presidenta Keiko Fujimori se pronunció tras conocerse el diagnóstico de la salud del papa León XIV. (Foto: Presidencia)
La presidenta Keiko Fujimori se pronunció tras conocerse el diagnóstico de la salud del papa León XIV. (Foto: Presidencia)
Por Redacción EC

La presidenta Keiko Fujimori se pronunció en sus redes sociales tras conocerse el diagnóstico de cáncer al pulmón del papa León XIV y pidió a los peruanos unir su fe en “una gran cadena de oración” por la salud del pontífice.

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