La presidenta de la república, Keiko Fujimori, viajó hoy en visita oficial a El Salvador, donde sostendrá una reunión con su homólogo, Nayib Bukele, con quien abordará temas de interés común para ambos países, especialmente en materia de seguridad ciudadana y lucha contra la delincuencia organizada transnacional.

Tras llegar al país centroamericano en vuelo comercial, la jefa de Estado desarrollará una agenda de actividades orientadas al intercambio de experiencias y al fortalecimiento de las relaciones bilaterales en sectores como justicia, salud, educación y turismo.

Como parte de su programa de trabajo, la mandataria tiene previsto visitar el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), con el propósito de conocer las medidas implementadas por El Salvador para enfrentar a las organizaciones criminales.

Asimismo, participará en encuentros con autoridades salvadoreñas y representantes del sector empresarial, a fin de promover el diálogo y explorar nuevas oportunidades de cooperación e inversión entre ambas naciones.

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Fujimori Higuchi estará acompañada por los ministros de Relaciones Exteriores, Carlos Espá; del Interior, César Astudillo; Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez; y Salud, Luis Dyer.

También integrarán la comitiva la viceministra de Gestión Pedagógica, Miriam Ponce, y el director del Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied), Pedro Morales.

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Las actividades oficiales se desarrollarán entre el 29 y el 30 de octubre, en el marco de una visita destinada a fortalecer los vínculos de cooperación y amistad entre el Perú y El Salvador.

La visita al CECOT está programada para el jueves 29 de octubre. Se trata de una prisión de máxima seguridad inaugurada en el 2023, diseñada por el gobierno de Nayib Bukele para albergar hasta 40.000 personas.

Después de la visita al CECOT, Fujimori tiene previsto reunirse con Nayib Bukele ese mismo día, a las 5 de la tarde. También lo hará con el ministro de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador, Gustavo Villatoro, donde contempla una exposición sobre el sistema penitenciario salvadoreño.