La presidenta Keiko Fujimori junto a su comitiva oficial antes de partir a El Salvador, donde se reunirá con su homólogo de ese país, Nayib Bukele. (Foto: Presidencia)
La presidenta Keiko Fujimori junto a su comitiva oficial antes de partir a El Salvador, donde se reunirá con su homólogo de ese país, Nayib Bukele. (Foto: Presidencia)
Por Redacción EC

La presidenta de la república, Keiko Fujimori, viajó hoy en visita oficial a El Salvador, donde sostendrá una reunión con su homólogo, Nayib Bukele, con quien abordará temas de interés común para ambos países, especialmente en materia de seguridad ciudadana y lucha contra la delincuencia organizada transnacional.

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