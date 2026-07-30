Por Sebastian Ortiz Martínez

Horas antes de asistir a la parada y desfile cívico militar, la presidenta de la República, Keiko Fujimori, dirigió, junto con el primer ministro, Luis Galarreta, la sesión inaugural del Gabinete Ministerial, en la que se evaluó el proyecto a través del cual solicitarán al Congreso bicameral facultades para legislar en seguridad, reforma del Estado, formalización de la pequeña y micro empresa, entre otros.

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