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Resumen

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La jefa de Estado, además, indicó que el país, como otros de América Latina, “ha enfrentado la imposición de agendas que nos han dividido como sociedad, instrumentalizando la política afectando a la democracia”. (Foto: AP)
La jefa de Estado, además, indicó que el país, como otros de América Latina, “ha enfrentado la imposición de agendas que nos han dividido como sociedad, instrumentalizando la política afectando a la democracia”. (Foto: AP)
Por Sebastian Ortiz Martínez

En su primera presentación ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se realiza en Nueva York (Estados Unidos), la presidenta de la República, Keiko Fujimori, afirmó que los países de América Latina libran “una guerra” contra el crimen organizado transnacional, también defendió a militares y policías que continúan siendo procesados en el Perú tras luchar contra el terrorismo y dijo esperar que la ONU “respete los límites” de cada nación.

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