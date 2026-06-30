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Resumen

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Con el 100% de las actas contabilizadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Keiko Fujimori (Fuerza Popular) se convirtió el último lunes 29 en la virtual presidenta de la República.

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