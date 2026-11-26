Este viernes 27 de noviembre la presidenta de la república, Keiko Fujimori, y su homólogo de Bolivia, Rodrigo Paz, presidirán el Encuentro Presidencial y VII Gabinete Binacional.
Se trata del mecanismo de diálogo político bilateral de más alto nivel que servirá para relanzar la relación bilateral y fortalecer la cooperación e integración peruano-boliviana.
En su cuenta institucional en “X”, la Cancillería señaló que en el encuentro se “adoptarán compromisos concretos en materia de comercio e inversiones, seguridad, conectividad y desarrollo sostenible”.
Las delegaciones abordarán cinco ejes de trabajo: comercio e inversiones; seguridad y defensa; integración fronteriza, física, energética y logística; recursos hídricos y desarrollo sostenible; y políticas migratorias y sociales.
El propósito es establecer compromisos concretos que generen beneficios directos para las poblaciones de ambas naciones, en especial las que habitan en la zona de frontera.
Asimismo, el encuentro busca profundizar los vínculos de cooperación e integración para el desarrollo entre ambos países, así como consolidar una agenda común orientada al crecimiento económico y el bienestar de sus pueblos.
La jornada incluye reuniones bilaterales entre ministros de Estado, encuentros de los mandatarios con Gobernadores Regionales, y un diálogo de los presidentes con las cámaras comerciales y empresariales de ambos países.
Además, los gremios industriales de ambos países intervendrán en la sesión plenaria y se develará un sello postal conmemorativo del bicentenario de las relaciones diplomáticas entre el Perú y Bolivia.
Finalmente, los mandatarios suscribirán en Palacio de Gobierno la Declaración Presidencial de Lima, y los Cancilleres, el Plan de Acción Ejecutivo de Lima 2026, a fin de marcar la hoja de ruta para profundizar y proyectar la relación bilateral.