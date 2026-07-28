El mandatario de Paraguay calificó el encuentro como “súper positivo”, al tiempo que destacó el “enorme cariño” que, afirmó, siente el pueblo de su país por el de Perú. (Foto: Presidencia)
El mandatario de Paraguay calificó el encuentro como “súper positivo”, al tiempo que destacó el “enorme cariño” que, afirmó, siente el pueblo de su país por el de Perú. (Foto: Presidencia)
Por Agencia EFE

La presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, y el presidente de Paraguay, Santiago Peña, renovaron los históricos vínculos bilaterales entre ambos países durante una reunión celebrada horas antes de la ceremonia de investidura presidencial de la hija y heredera política del expresidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000).

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