La presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, y el presidente de Paraguay, Santiago Peña, renovaron los históricos vínculos bilaterales entre ambos países durante una reunión celebrada horas antes de la ceremonia de investidura presidencial de la hija y heredera política del expresidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000).

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En el encuentro sostenido en el Palacio de Torre Tagle, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú, Fujimori y Peña, junto con el canciller peruano designado, Carlos Espá, revisaron los principales temas de la agenda común como la integración regional, la seguridad ciudadana, los desastres naturales, el transporte público y la reforestación.

En declaraciones a periodistas, Peña calificó el encuentro como “súper positivo”, al tiempo que destacó el “enorme cariño” que, afirmó, siente el pueblo de Paraguay por el de Perú.

Miguel Torres, presidente de la Cámara de Senadores, junto a la presidente de la República, Keiko Fujimori. (Foto: El Comercio)

Asimismo, el presidente paraguayo señaló que ve con “optimismo” el inicio de un periodo constitucional en Perú. Del mismo modo, el Ministerio de Relaciones Exteriores paraguayo publicó un mensaje en el que extendió un saludo fraterno a la República del Perú en el aniversario de su Independencia.

“En esta fecha solemne, que coincide con el inicio de una nueva gestión presidencial, desde el Gobierno paraguayo reafirmamos el compromiso de seguir estrechando los vínculos que unen a nuestros pueblos, especialmente en materia de seguridad regional, integración económica e inversiones”, agregó la nota.

Peña viajó este lunes a Lima para asistir a la investidura de la hija del expresidente peruano Alberto Fujimori y también tiene previsto mantener reuniones bilaterales y empresariales, según la Presidencia de Paraguay.

Después, el derechista se dirigirá a Ecuador para su primera visita de Estado a ese país desde que asumió el cargo, en agosto de 2023.

También asistirán a la investidura de Fujimori otros líderes de la región como el presidente de Argentina, Javier Milei; de Bolivia, Rodrigo Paz; de Chile, José Antonio Kast; de Panamá, José Raúl Mulino; de Uruguay, Yamandú Orsi, y de Ecuador, Daniel Noboa, así como el rey de España, Felipe VI.

Keiko Fujimori, que ganó la elección presidencial en su cuarto intento, fue proclamada el pasado 3 de julio como la ganadora de la segunda vuelta de los comicios presidenciales en Perú, con un estrecho margen de menos de 50.000 votos sobre el candidato de izquierda Roberto Sánchez.