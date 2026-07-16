A 15 años de su primer intento de llegar a Palacio de Gobierno y después de tres derrotas consecutivas en las urnas, Keiko Fujimori recibió este miércoles la credencial por parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que hace oficial su victoria electoral en el último balotaje y su condición de presidenta de la República electa.

Minutos antes del mediodía, Fujimori Higuchi- vestida con un sastre blanco, y acompañada por Luis Galarreta y Miguel Torres, integrantes de su fórmula presidencial que también recibieron sus credenciales- hizo su ingreso al auditorio del Gran Teatro Nacional, en San Borja.

En el lugar estaban los integrantes del pleno del JNE; el mandatario saliente José María Balcázar; el presidente en funciones del Congreso, Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), la titular de la Corte Suprema de Justicia, Janet Tello; y el fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez, entre otras altas autoridades.

(Foto: JNE)

En el primer nivel del teatro fueron ubicados senadores electos del fujimorismo, entre ellos Martha Chávez, Alejandro Aguinaga y Martha Moyano, y diputados electos naranjas, como Cecilia Chacón, Arturo Alegría, Rosangella Barbarán, Pier Figari y Flor Meza. También asistieron Jaime Yoshimaya, ex ministro de la Presidencia; Luisa María Cuculiza, exministra de la Mujer, y Luz Salgado, expresidenta del Parlamento.

En la primera fila estuvieron sentadas Kyara y Kaori Villanella, hijas de Keiko Fujimori, junto a su tía Sachie Fujimori. En el mismo lugar estuvo Ana Herz de Vega, quien fue una de las principales consejeras de la jefa de Estado electa hasta las restricciones judiciales que se le impusieron por el llamado Caso Cocteles.

Además, se observó la presencia de Marco Vinelli, coordinador general del proceso de transferencia; Luis Dyer, jefe del comando de personeros de Fuerza Popular; de Jean Ferrari, director general de Fútbol de la FPF; del presidente del Partido Popular Cristiano (PPC), Carlos Neuhaus; y de Giulliana Loza, asesora legal del partido naranja. Todos ellos integraron el equipo técnico del fujimorismo.

(Foto: JNE)

Edgardo Mosqueira Medina, exministro de la Presidencia en la última etapa del segundo gobierno de su padre Alberto Fujimori (1995-2000), también fue uno de los asistentes. El abogado es voceado para ser el primer jefe de Gabinete Ministerial del gobierno de Fujimori Higuchi.

Mosqueira Medina, actualmente, es coordinador del área de Gestión Pública de la Gerencia de Instituciones para el Desarrollo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Y participó en la estructuración del plan de gobierno de Fuerza Popular en el 2016 y ha sido profesor invitado en la Escuela Naranja.

Jaime Yoshiyama, Ana Herz de Vega y Edgardo Mosqueira Medina conversan una vez que terminó la ceremonia de entrega de credenciales a la presidenta electa y los vicepresidentes electos. (Foto: Hugo Pérez/ El Comercio)

Y los niveles superiores y los palcos fueron para los dirigentes de base del partido fujimorista. Ellos, al ingreso a Keiko Fujimori, gritaron: “Sí se pudo”. Y en varios momentos de la ceremonia, ante sus arengas, la presidenta electa y Galarreta les tuvieron que pedir, a través de gestos, que mantengan el silencio.

(Foto: Hugo Pérez/ El Comercio)

En su discurso, que duró unos 23 minutos, la mandataria electa afirmó que el Perú inicia “una nueva etapa”, que estará marcada “por el progreso y la paz”. También dijo creer “profundamente en la reconciliación” y que el país “necesita mirar hacia adelante” con serenidad y confianza.

La próxima jefa de Estado precisó que “la reconciliación no significa olvidar nuestras diferencias”, sino aprender a construir sobre aquello que nos une.

“Pensar distinto no nos hace enemigos […] Convoco a todas las fuerzas políticas democráticas, a los gobiernos regionales, gobiernos locales, el sector privado, a los trabajadores, a los emprendedores, la academia organizaciones sociales y a cada ciudadano que quiera aportar desarrollo al país a unirnos con madurez y con convicción”, expresó.

Este mensaje fue remarcado, en un mitin que ofreció en un estrado ubicado a las afueras del Gran Teatro Nacional, donde se reunieron sus seguidores. “Tenemos que trabajar denodadamente por lograr una reconciliación. Nuestra sociedad no aguanta más. Esos gobiernos que han pasado generando división y odio, eso se acabó”, subrayó.

“Una nueva forma de gestionar el Estado”

En otro momento, Fujimori Higuchi sostuvo que su gobierno estará integrado “por mujeres y hombres de reconocida capacidad técnica, experiencia y vocación de servicio, sin importar su militancia partidaria”. Agregó que, en el actual contexto, se requiere de un Gabinete Ministerial que “actúe con rigor técnico” y que comprenda que servir al Estado “es uno de los mayores honores que puede recibir un ciudadano”.

También adelantó que, una vez que asuma el poder, a partir del 28 de julio, instaurará “una nueva forma de gestionar el Estado”.

“Cada ministerio tendrá objetivos concretos, cada autoridad conocerá las metas que debe alcanzar, cada ciudadano podrá evaluar nuestros avances, porque gobernar significa rendir cuentas”, mencionó.

Fujimori Higuchi refirió que el Perú “no necesita” de un gobierno “que explique los problemas”, sino una administración que “resuelva”.

“Hemos venido a recuperar el sentido de urgencia del Estado. Ha llegado el momento de acelerar las decisiones que el país viene esperando desde hace mucho tiempo con orden, con responsabilidad, con eficiencia y sobre todo con sensibilidad humana [...] Queremos un Perú donde la seguridad permita vivir sin miedo, donde el crecimiento económico se traduzca en mejores oportunidades para todos”, manifestó.

La presidenta electa indicó que gobernará recorriendo el Perú y escuchando a su gente, porque “un gobierno no se mide por la cantidad de anuncios, sino por las soluciones que entrega”.

En el tramo final de su discurso, Fujimori se dirigió a los ciudadanos que no votaron por ella, al referir que pondrá al Estado al servicio de la población para “terminar con esa desigualdad y enfrentamiento que nos está ahogando como sociedad”. “La democracia exige, la democracia nos entrega un mandato, pero la República nos impone una obligación aún mayor: gobernar para todos”, complementó.

(Foto: Hugo Pérez/ El Comercio)

La presidenta electa agradeció el respaldo de su familia, de su partido y recordó a sus padres, a los fallecidos expresidente Alberto Fujimori y excongresista Susana Higuchi- Y también subrayó que, una vez que termine su gobierno, tras cinco años, dejará un país “más seguro, más justo y más próspero”. Añadió que rendirá cuentas a Dios y a la historia.

Fuentes cercanas a Fuerza Popular indicaron que en los próximos días la mandataria electa anunciaría a la persona que será su primer ministro. Al momento, Galarreta es una de las principales cartas que baraja para el cargo.

(Foto: Fernando Sangama/ El Comercio)

Por la tarde, Fujimori Higuchi participó- junto al alcalde de Lima, Renzo Reggiardo- de la ceremonia de conmemoración por el 205° aniversario de la Declaración de la Independencia Nacional en el Palacio Municipal, donde también se entregó la Orden al Mérito en el Grado de Gran Cruz al economista Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva (BCR).

La lideresa de Fuerza Popular consideró “justo” el reconocimiento a Velarde, “quien se ha convertido en un ejemplo de profesionalismo y lealtad al Perú”, tras 20 años al frente del BCR. Y saludó su disposición a continuar cinco años en el cargo.

Fujimori tiene previsto reunirse en Palacio de Gobierno con Balcázar este jueves. Fuentes cercanas al Ejecutivo indicaron que la cita se daría entre las 11 de la mañana y el mediodía.

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El presidente del JNE, Roberto Burneo, en un discurso de unos 15 minutos, señaló que su institución “no entrega el poder”.

(Foto: Hugo Pérez/ El Comercio)

“El poder ya fue conferido por el pueblo en las urnas. Lo que hoy hacemos es reconocerlo jurídicamente, proteger su legitimidad y garantizar que esa voluntad soberana se traduzca en una transición democrática, pacífica y plenamente conforme al Estado de derecho”, manifestó.