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Resumen

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A 15 años de su primer intento de llegar a Palacio de Gobierno y después de tres derrotas consecutivas en las urnas, Keiko Fujimori recibió este miércoles la credencial por parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que hace oficial su victoria electoral en el último balotaje y su condición de presidenta de la República electa.

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