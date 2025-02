El 29 de enero, el presidente del Instituto Peruano del Deporte (IPD), Federico Tong, acudió a Palacio de Gobierno para explicarle a la mandataria Dina Boluarte y a los integrantes de su Gabinete su proyecto de absorción.

De acuerdo con el acta del Consejo de Ministros de ese día, a la que tuvo acceso El Comercio, la exposición de Tong fue la última de esa sesión. El funcionario detalló el informe sobre “el fortalecimiento y modernización del Sistema Deportivo Nacional rumbo a los Juegos Panamericanos Lima 2027″.

El presidente del IPD explicó la naturaleza jurídica de la creación de Legado, en relación a las cinco sedes deportivas que ésta administraba, así como la operación y el mantenimiento. Afirmó que dichas acciones se encontraban “desarticuladas” de la política deportiva y subrayó la “brecha presupuestal” entre el proyecto especial y su institución.

Tong, además, habló de la necesidad de reestructurar el Programa de Apoyo al Deportista, entre otros temas.

Tras la ponencia, la presidenta Boluarte tomó la palabra para destacar la importancia de la realización de los Juegos Panamericanos Lima 2027.

La mandataria- según el acta- respaldó que el proyecto Legado “sea trasladado al sector Educación”, con miras al desarrollo de los XX Juegos Deportivos Bolivarianos Ayacucho y Lima 2025.

(Foto: El Comercio)

Ese mismo día, en la agenda del Consejo de Ministros ya figuraba el decreto supremo que proponía la extensión de Legado, pero pospusieron su evaluación.

Una semana después, el 5 de febrero, el primer ministro, Gustavo Adrianzén, dio cuenta sobre un informe de su sector que autorizaba la adscripción de Legado al IPD. Y luego de siete días, el 12 de febrero, se votó y acordó la medida. Al día siguiente, el 13 de febrero, salió publicada la resolución suprema en el diario oficial “El Peruano”.

Así, en solo dos semanas y de manera exprés, el gobierno de Boluarte le puso fin a un proyecto que manejaba cinco sedes deportivas, donde en total existen 28 subsedes y 88 campos deportivos y, además, cuenta con 191 personas con contrato CAS y otras 213 que trabajan bajo órdenes de servicios. Y, además, cuenta con un presupuesto de más de S/139 millones.

En comunicación con El Comercio, el ex primer ministro Pedro Cateriano dijo que le llama la atención “la celeridad” con la que el Ejecutivo decidió disolver el proyecto Legado.

“Llama la atención la celeridad, se debe hacer una revisión de todo lo actuado. Es importante que se den las explicaciones del caso. Es extraño que, a puertas de la organización de los Juegos Panamericanos, a los que nos hemos vuelto a comprometer, se tome una decisión como esta. [Los altos funcionarios del gobierno] no han dado ninguna explicación. Es temerario que el gobierno haya adoptado una medida como esta teniendo en cuenta sus pésimos antecedentes en la gestión pública”, manifestó.

Cateriano refirió que el gobierno está actuando de manera “improvisada” al desmantelar Legado para darle sus activos al IPD, que ha tenido “una gestión deficiente”. “Esa es la parte que genera rechazo y reacción”, complementó.

El ex jefe de Gabinete Ministerial consideró que “sería suicida” por parte de la administración de Boluarte el haber tomado esta medida para cumplir con dar cuotas de poder a su hermano Nicanor Boluarte, que antes ya tuvo una influencia en el Instituto Peruano del Deporte.

El ex primer ministro Juan Jiménez Mayor sostuvo que la extinción de un proyecto especial “requiere de un proceso de maduración, sobre todo si no se trata de un tema urgente”.

“En un proceso apresurado es muy difícil garantizar que exista un pase de información ordenado y que esta no se pierda”, expresó.

En diálogo con El Comercio, el ex jefe de Gabinete Ministerial refirió que existen proyectos especiales, como el Puyango-Tumbes, que rigen desde la década de 1970.

“Legado tenía eficiencia, resguardaba un patrimonio público. Uno de los grandes problemas del Perú es que se hacen obras, pero no tenemos presupuesto para mantenerlas”, sostuvo.

Jiménez Mayor indicó que el proyecto de disolución de Legado debió haber pasado por la comisión de coordinación viceministerial antes de verse en el Consejo de Ministros.

Impasse en el Congreso

Durante su presentación ante la Comisión especial que realiza el seguimiento de los Juegos Panamericanos Lima 2027, Tong protagonizó un impasse cuando intentó retirarse de la sesión al mostrarse en contra de la participación, como uno de los expertos invitados, del empresario Carlos Neuhaus al señalar que es un “candidato presidencial”.

Neuhaus fue el presidente del comité organizador de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de 2019 en la capital peruana.

La actitud de Tong generó las críticas de la presidenta del grupo de trabajo, Diana Gonzáles (Avanza País), y del parlamentario José Cueto (Honor y Democracia).

“Hemos tenido la cortesía de escucharlo por cerca de una hora, cuando el titular del sector [Deporte] es el ministro de Educación”, señaló Gonzáles dirigiéndose a Tong, quien finalmente decidió quedarse.

El jefe del IPD Federico Tong quiso bloquear la presentación de Carlos Neuhaus alegando que es “candidato presidencial”. pic.twitter.com/sYvu7ootDD — Martin Hidalgo (@martinhidalgo) February 17, 2025





El presidente del IPD explicó que mientras Legado cuenta con un presupuesto de S/18.8 millones para el mantenimiento de la infraestructura de cinco sedes, su institución tiene S/3,9 millones para 179 unidades deportivas. Agregó que el referido proyecto especial era temporal y que ante “la duplicidad” de funciones decidió no mirar al techo y no ponerse de costado.

(Foto: IPD)

Al responder los cuestionamientos de los congresistas, Tong indicó que las sedes deportivas que aún maneja Legado no se paralizarán el día después de que concluya la transferencia.

En ese sentido, refirió que el personal especializado del proyecto especial que cumpla con los requisitos va a continuar, pero ahora en el IPD. Y adelantó que se firmará un contrato por cinco años con la empresa francesa Engie Equans para que continúe con el mantenimiento de las sedes de Legado, pero ahora por el sistema de obras por impuestos.

Tong indicó que la estafa por S/9 millones que ha sufrido las federaciones deportivas, luego de que una empresa recaudadora del dinero de los talleres deportivos dictados en Legado no les transfiriera su parte, no quedará impunidad tras la disolución de la entidad.

El titular del IPD adelantó que este martes se nombrará a la comisión de transferencia y que desde el miércoles esta comenzará formalmente con el proceso.

“No estamos frente a un apagón, tampoco del cierre de las sedes deportivas, ni del deterioro de la infraestructura apenas esta pase al IPD”, manifestó.

(Foto: IPD)

Tong negó que exista una injerencia de corte político en la decisión de ponerle punto final a Legado. Esto luego de que El Comercio informara que, en el IPD, durante la administración de Guido Flores Marchán, al menos siete allegados a Nicanor Boluarte- hermano de la presidenta y acusado de ser el cabecilla de “Los Waykis en la Sombra- hayan obtenido 19 órdenes de servicio por S/218.500.

Por su parte, la congresista Diana Gonzáles (Avanza País) criticó las ausencias del jefe del Gabinete Ministerial, Gustavo Adrianzén, y del ministro de Educación, Morgan Quero, a la sesión de su comisión.

(Foto: Alessandro Currarino | GEC)

“ Nos hubiera gustado contar con la presidencia del ministro de Educación, quien es el responsable político del sector [el IPD está adscrito al MINEDU]. Hay más de 139 millones de razones por la que nos hubiera gustado escucharlo ”, manifestó.

Gonzáles remarcó que el mantenimiento que ha realizado el IPD de sus sedes “es pésima” y que esa realidad “no se puede negar”.

También recordó que, en el 2023, cuando Alberto Otárola aún era primer ministro, la PCM emitió un decreto supremo que prolonga la existencia de Legado hasta julio de 2029. Por ello, calificó de este hecho como “una inconsistencia”.

“Esperemos al menos al 2027…”

A su turno, Carlos Neuhaus, presidente del PPC, recordó que uno de los puntos fuertes para que Lima ganara nuevamente la sede de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos en el 2027 fue Legado. Contó que dirigentes de Panam Sports llegaron al Perú, antes de que se realice la votación, a supervisar las sedes.

“Encontraron que todas las sedes que no le pertenecen al IPD funcionaban, con deportistas entrenando, compitiendo y con escuelas deportivos, ese fue el gran punto, el punto fuerte para que nos diera la sede”, manifestó.

Neuhaus exhortó al gobierno a dar marcha atrás con la extinción del proyecto especial y que al menos espere hasta el 2027, tras las nuevos Juegos Panamericanos para pasarlo al IPD.

(Foto: Archivo GEC)

“Mi recomendación es que si algo funciona no lo cambiemos, esperemos al 2027 por lo menos y ojalá que ahí el IPD esté con todos sus temas legales y organizativos [en regla] y que esto pueda pasar, o crear un ministerio del deporte. Donde una parte se encargue el mantenimiento y otra área de la gestión deportiva, que es diferente al mantenimiento de las sedes”, remarcó.

El empresario alertó que, en Atenas, Río de Janeiro y en Santiago de Chile, donde no se hicieron obras como las de Legado tras los juegos olímpicos y panamericanos, la estructura deportiva fue canibalizada y hoy están abandonadas o no existen.

Neuhaus puso como ejemplo que en el albergue olímpico que está a cargo del IPD no funciona el ascensor y los para atletas no pueden ni subir a sus habitaciones.

Un peligro: el desmembramiento

Ante el Parlamento, Amalia Moreno, exsecretaria de los Juegos Panamericanos Lima 2019, afirmó que Tongo habló de duplicidad en las funciones, pero no profundizó “con evidencias” esta situación.

“La función de Legado es la operación y el mantenimiento de las sedes deportivas de alta complejidad”, complementó.

Moreno explicó que esta situación ha sido evaluada dos veces por el Estado, la primera en el 2020 cuando a través del DU 004-2020 creó el proyecto especial y ahí estableció que el IPD no estaba preparado para asumir el control de instalaciones de alta complejidad. Esto, añadió, fue ratificado en el 2023, cuando Legado pasó del Ministerio de Transportes y Comunicaciones a la PCM.

“[En ambas medidas] se sostuvo que no había duplicidad, qué ha cambiado en este corto tiempo. Creemos en el fortalecimiento del IPD, pero no darle mayores funciones, cuando las que ya tienen no pueden ser realizadas debidamente”, sostuvo.

(Foto: Archivo GEC)

La exsecretaria de los Juegos Panamericanos Lima 2019 advirtió que no todas las cinco sedes que administraba Legado le pertenecen al IPD. Puso como ejemplo que el centro de alto rendimiento de Punta Rocas, al sur de Lima, es de la PCM, mientras que el complejo de la Costa Verde, donde funciona una pista de ciclismo BMX y freestyle, es de la Municipalidad de San Miguel. “¿Queremos desmembrar el legado de los juegos?”, criticó.

Moreno sostuvo que el gobierno de Boluarte “no puede seguir improvisando”, porque el fortalecimiento institucional del IPD no se hará “de la noche a la mañana” y remarcó que el país está a puertas de dos eventos deportivos importantes, como los Bolivarianos de este año y los Panamericanos de 2027.

“Se cree que Legado son solo las instalaciones no es así, uno de los principales legados [de los juegos de 2019] es el capital humano y se ha ido desmereciendo. Va a haber fuga de talentos, el IPD no tiene cómo asegurar que va a mantener a los equipos, esta interrupción genera zozobra”, finalizó.